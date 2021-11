Κορυφαίοι Επιστήμονες στο 9ο Διεθνές Βιο-Ιατρικό Συνέδριο της Ιατρικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου με θέμα «Ιατρική Σχολή: Μέσον Επιστήμης και Πολιτισμού»

Η Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου διοργανώνει το 9ο Διεθνές Βίο-Ιατρικό Συνέδριο, “Βίο-Ιατρική Επιστημονική ΚΥΠΡΟΣ“, με γενικό τίτλο: «Ιατρική Σχολή: Μέσον Επιστήμης και Πολιτισμού». Το τριήμερο Συνέδριο συνδιοργανώνεται με τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο, και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας της Κυπριακής καρδιολογικής εταιρείας και της Βιολογικής Εταιρείας Κύπρου. Η τελετή έναρξης θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 18 Νοέμβριου στις 18:30, ενώ το συνέδριο θα συνεχίσει μέχρι και το Σάββατο 20 Νοεμβρίου.

Στο 9ο Διεθνές Βίο-Ιατρικό Συνέδριο συμμετέχουν 55 ομιλητές διεθνούς εμβέλειας από παγκοσμίου φήμης ιδρύματα του εξωτερικού. Κύριοι ομιλητές στις εργασίες του Συνέδριου θα είναι οι γνωστοί καθηγητές επιδημιολογίας και λοιμώξεων, John Ιωαννίδης από το Stanford University Αμερικής, και Σωτήριος Τσιόδρας από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθώς και ο Ισραηλινός καθηγητής Nadir Arber ο οποίος θα αναφερθεί στο υπό δοκιμή Ισραηλινό φάρμακο κατά του COVID-19.

Το συνέδριο, ανάμεσα σε άλλα, συμπεριλαμβάνει 5 διαδραστικές παρουσιάσεις για καρδιολογία με πραγματικά περιστατικά, καθώς και ανοιχτή συζήτηση με εξιδεικευμένους καθηγητές Ιατρικής, την Πέμπτη και το Σάββατο. Το Σάββατο 20 Νοεμβρίου θα γίνει εργαστήρι ενημέρωσης για τον Προ-Αθλητικό Ιατρικό & Καρδιολογικό Έλεγχο για την Πρόληψη του Αιφνίδιου Καρδιακού Θανάτου στους Νέους, Αθλουμένους και Αθλητές, προσφορα του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού με οργάνωση από το Κυπριακό Ινστιτούτο Καρδιολογίας, Έρευνας και Μελέτης Μυοκαρδιοπαθειών και λοιπών Κληρονομικών Καρδιαγγειακών Νοσημάτων (ΚΙΚΕΜΜ). Επίσης, θα λειτουργήσει και Επιστημονικό Εργαστήρι με προσφορά από τα «Μοναδικά Χαμόγελα» για σπάνιες ασθένειες και για τη σημασία της διεπιστημονικής ομαδικής φροντίδας.

Οι παρευρισκόμενοι θα λάβουν πιστοποίηση με 18 βαθμούς Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης από τον Ιατρικό Σύλλογο Κύπρου, καθώς και με 18 βαθμούς Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Ανάπτυξης από τη Βιολογική Εταιρεία Κύπρου. Οι εγγραφές είναι δωρεάν και αρχίζουν στις 08:00 το πρωί.

Τα ιατρικά συνέδρια του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου ξεχωρίζουν με τη συμμετοχή ομιλητών διεθνούς εμβέλειας από παγκοσμίου φήμης ιδρύματα του εξωτερικού. Το πολύ-θεματικό, επιστημονικό συνέδριο Βίο-Ιατρικής έχει καθιερωθεί ως μια υψηλού επιπέδου, ετήσια διεθνής συνάντηση. Φέτος δήλωσαν συμμετοχή επιστήμονες από Πολωνία, Ελλάδα, Αφρική, Τουρκία, Ιράν, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισραήλ, Ιράκ, Βηρυτό, Παλαιστίνη κ.α. Το Συνέδριο παρουσιάζεται τα τρία τελευταία χρόνια στο παγκοσμίου φήμης επιστημονικό περιοδικό του εκδοτικού οίκου Nature “Cell Death & Disease”.

Ο κύριος χορηγός της εκδήλωσης είναι η εταιρεία Bayer/NOVAGEM LTD, με άλλους κυριους χορηγούς τις εταιρείες Energon, Medocheme, και Pfizer, καθώς επίσης τις εταιρείες, Novartis, Sanofi/ C. A. Papaellinas, Mundipharma, PMI Science, C. Georgiou, Lab Supplies Scientific, Scientronics, και χορηγό επικοινωνίας τον ΑΝΤ1 Κύπρου.

Παρακολουθήστε διαδικτυακά το συνέδριο στο πιο κάτω link:

https://hopin.com/events/9th-international-bio-medical-scientific-cyprus-congress