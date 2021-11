Κορονοϊός: Δεν κλείνουν τα σχολεία διαμηνύει η κυβέρνηση – Με τη σχολική κάρτα σε μαγαζιά και εστίαση οι μαθητές

Με κάθε τρόπο και σε κάθε τόνο το κυβερνητικό επιτελείο «ξορκίζει» το ενδεχόμενο lockdown ή άλλων οριζόντιων περιοριστικών μέτρων, λόγω της αύξηση των ημερησίων κρουσμάτων και της πίεσης στο ΕΣΥ από τις νοσηλείες -κατά κύριο λόγο ανεμβολίαστων συμπολιτών μας.

Κυβερνητικά στελέχη μιλώντας σε τηλεοπτικές εμφανίσεις τους ξεκαθαρίζουν πως δεν υπάρχει περίπτωση να ληφθούν μέτρα που θα περιορίσουν τις οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες, κυρίως λόγω του γεγονός πως είναι διαθέσιμο το εμβόλιο το οποίο και έχει αξιοποιήσει η πλειοψηφία των πολιτών.

Ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, το πρωί της Τρίτης, τόνισε σε κάθε τόνο πως όχι μόνο δεν θα υπάρξει lockdown αλλά δεν πρόκειται ούτε να κλείσουν τα σχολεία όπως διέρρευσαν κάποιοι στα social media. Για τα σχολεία, είπε ότι το πρωτόκολλο λειτουργεί υποδειγματικά και θα παραμείνουν ανοιχτά.

Για το ενδεχόμενο επιστράτευσης ιατρών, είπε ότι αν εντός της εβδομάδας δεν έχουν αποδεχθεί οικειοθελώς την πρόσκληση και δεν καλυφθούν οι θέσεις, θα υπάρξει επίταξη υπηρεσιών για περιοχές οι οποίες πιέζονται.

Σε συνέχεια των δηλώσεών του ήρθε και ανάρτηση από την υπουργό Παιδείας, Νίκη Κεραμέως η οποία ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως συζήτηση περί αναστολής της λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

Όπως διευκρίνισε η υπουργός Παιδείας κλειστά είναι μόλις 6 τμήματα στα πάνω από 80.000. Παράλληλα, το ποσοστό των παιδιών που νοσούν στο γενικό πληθυσμό μειώθηκε από 29% στο 25%

Την ίδια ώρα, όπως διαμηνύουν κυβερνητικοί παράγοντες, παρά το γεγονός ότι τα σχολεία είναι ανοιχτά εδώ και δύο μήνες, δεν παρατηρείται αύξηση του ποσοστού των νέων κρουσμάτων στους μαθητές. Όπως σημειώνουν «τα σχολεία είναι ο καθρέφτης της κοινότητας και προφανώς στις επιβαρυμένες επιδημιολογικά περιοχές έχουμε και αυξημένο αριθμό κρουσμάτων στα παιδιά σχολικής ηλικίας». Έτσι, όπως έχει γίνει γνωστό, μόνο 8 τμήματα επί συνόλου άνω των 80.000 σε όλη την επικράτεια παραμένουν κλειστά λόγω κρουσμάτων.

Την ίδια ώρα, ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γιώργος Γεωργαντάς, δεσμεύτηκε το πρωί της Τρίτης στον ΑΝΤ1 άμεσα θα δοθεί λύση, ώστε η σχολική κάρτα των μαθητών που βεβαιώνει ότι έχουν υποβληθεί σε self test, να μπορεί να χρησιμοποιείται και σε κάθε άλλη δραστηριότητα των παιδιών, καθώς αυτή τη στιγμή πολλοί καταστηματάρχες δεν την κάνουν δεκτή. Υπενθυμίζεται ότι κάθε εβδομάδα, όταν οι μαθητές κάνουν τα self test για το σχολείο, το αποτέλεσμα καταχωρείται στην πλατφόρμα edupass.gov.gr και «εκδίδεται» η σχολική κάρτα. Βάσει των όσων ισχύουν, τα ανεμβολίαστα παιδιά έως 18 ετών μπορούν να μπαίνουν σε εστιατόρια, καφέ και μαγαζιά με self test.

