Το φιλμ «Wild Rose» προβάλλει η Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας

H Ρόουζ-Λιν Χάρλαν είναι μια 23χρονη τραγουδίστρια κάντρι με δύο ανήλικα παιδιά, που μόλις αποφυλακίστηκε. Το όνειρό της είναι να αφήσει την Γλασκόβη για το Νάσβιλ, αλλά κυνηγώντας το παραμελεί διαρκώς τις οικογενειακές υποχρεώσεις της. Μέχρι που κάποια στιγμή θα πρέπει να επιλέξει…

Ένα προσγειωμένο στη βρετανική εργατική καθημερινότητα μουσικό success story, με αφηγηματική ωριμότητα, μελωδική συγκίνηση και μια αστείρευτης ενέργειας πρωταγωνιστική ερμηνεία

Η 31χρονη Τζέσι Μπάκλι, η οποία με αυτή την ταινία απέσπασε την πρώτη υποψηφιότητά της για βραβείο BAFTA (της Βρετανικής Ακαδημίας), είναι ένα σπουδαίο υποκριτικό ταλέντο με σίγουρο κινηματογραφικό μέλλον. Από τη μικρή («Fargo», «Τσερνόμπιλ», «Taboo») στη μεγάλη οθόνη («Κτήνος», «Τζούντι»), αποτελεί την ταχύτερα ανερχόμενη ηθοποιό του αγγλικού σινεμά και την κινητήριο δύναμη του «Wild Rose», μιας συμβατικής σε δομή, αλλά ιδιαίτερης στις κρίσιμες λεπτομέρειές της μουσικής ιστορίας ενηλικίωσης, που συνδέει αναπάντεχα την πολυπληθέστερη πόλη της Σκοτίας με την πρωτεύουσα του Τενεσί και της κάντρι.

H νεαρή Ρόουζ-Λιν Χάρλαν αποφυλακίζεται ύστερα από 12 μήνες και επιστρέφει στα παιδιά της, την οκτάχρονη Γουινόνα και τον πεντάχρονο Μίτσελ, τα οποία όλον αυτό τον καιρό φρόντιζε η μητέρα της. Η τελευταία ζητά από την κόρη της να αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες της, όμως εκείνη έχει στο μυαλό της μόνο ένα πράγμα: να φύγει από τη Γλασκόβη για το Νάσβιλ, εκεί που χτυπά η καρδιά της μουσικής κάντρι. Χαρισματική τραγουδίστριά της, η Ρόουζ-Λιν νιώθει «Αμερικάνα που γεννήθηκε σε σώμα Σκοτσέζας» και αναζητά τρόπο να κάνει καριέρα στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Γιατί πόσοι ακούνε κάντρι στον βρετανικό Βορρά; Έτσι, όταν η πλούσια εργοδότριά της, στο σπίτι της οποίας δουλεύει ως καθαρίστρια, την ακούει και αποφασίζει να τη βοηθήσει, η Ρόουζ-Λιν θα αφήσει πίσω της τις οικογενειακές υποχρεώσεις της, ανέτοιμη να πληρώσει το αντίστοιχο τίμημα.

Η σεναριακή προσέγγιση της τηλεοπτικής Νικόλ Τέιλορ έχει κάτι από τη συναισθηματική και κοινωνική ευαισθησία του Πολ Λάβερτι, μόνιμου σεναριογράφου του Κεν Λόουτς, στον τρόπο με τον οποίο περιγράφει τις σχέσεις της παθιασμένης ηρωίδας με το περιβάλλον της. Ένας γκρίζος χαρακτήρας γεμάτος ελαττώματα από τη μία, η εργατική βρετανική καθημερινότητα από την άλλη, και η απόσταση που χωρίζει το όνειρο από την πραγματι-κότητα να χωράει ολόκληρη μέσα σε τρία ακόρντα. «Τρία ακόρντα και η αλήθεια», να τι είναι η κάντρι για τη Ρόουζ-Λιν, η οποία έχει κάνει το μότο τατουάζ στο χέρι της.

Κι η Τζέσι Μπάκλι, που ξεκίνησε τη δική της καριέρα από το talent show του BBC «I’d do anything», σωματοποιεί αυτό το πάθος, μαζί και την ασφυκτική απόγνωση που νιώθει όταν οι προτεραιότητές της συγκρούονται μετωπικά. Ποια είναι η σημαντικότερη; Η Νικόλ Τέιλορ και ο σκηνοθέτης Τομ Χάρπερ δεν προκρίνουν την εύκολη λύση και αναζητούν την απάντηση στο βλέμμα, στις ανάσες και στη φωνή της Ρόουζ-Λιν, γνωρίζοντας πως τις τελικές επιλογές τις κάνει πάντα η αναπόδραστη πραγματικότητα της αληθινής ζωής.

Χρήστος Μήτσης

Υποκλινόμαστε και χειροκροτάμε όρθιοι την πρωταγωνίστρια Τζέσι Μπάκλεϊ, ακόμα κι αν αυτό το βρετανικό δράμα δεν πετυχαίνει όλες τις νότες σωστά. Αυτή βάζει φωτιά στην ταινία, αυτή είναι το «άγριο ρόδο» που ανυπομονούμε να δούμε να αναρριχάται και να ανθίζει άναρχα και γρήγορα στον κινηματογραφικό φράχτη.

«Τρία ακόρντα και η αλήθεια». Αυτό έχει κάνει τατουάζ στο χέρι της η Ρόουζ-Λιν Χάρλαν, η 23χρονη Σκωτσέζα κοκκινομάλλα που συναντάμε μόλις αποφυλακίζεται κι επιστρέφει στο σπίτι της, στις εργατικές γειτονιές της Γλασκώβης. Είναι ο στίχος του Χάρλαν Χάουαρντ που απαντάει στο «από τι υλικά αποτελείται η country μουσική». Και η Ρόουζ-Λιν, με τις λευκές καουμπόϊκες μπότες της και τα ακουστικά κολλημένα στα αυτιά της, δεν αγαπά απλώς την country μουσική. Τη ζει, την αναπνέει, την ονειρεύεται από παιδί. Μόνο που από παιδί, πριν κλείσει τα 18, έχει βρεθεί και η ίδια με δύο παιδιά. Τα χρόνια που πέρασε στη φυλακή για ναρκωτικά και λάθος επιλογές, τα κρατούσε η μητέρα της. Τώρα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της η ίδια. Αυτή είναι η αλήθεια της. Και πώς συμβιβάζεται με το μεγάλο όνειρο; Να βρεθεί στο Νάσβιλ και να κάνει καριέρα ως country τραγουδίστρια;

Η Νικόλ Τέιλορ δεν γράφει τη Ρόουζ-Λιν ως έναν συμπαθή απαραίτητα χαρακτήρα κι ο Τομ Χάρπερ («Peaky Blinders», «Οι Αεροναύτες»), δεν κινηματογραφεί την ιστορία της χρωματίζοντας με παστέλ αισιοδοξία τους γκρίζους ουρανούς της Γλασκώβης. Την αποτυπώνουν ως κακομαθημένο παιδί που σκέφτεται πρώτα τον εαυτό της, την ικανοποίηση της επιθυμίας, της ηδονής, του παράπονού της. Αυτό το παιδί κινεί τα νήματα – ζητά χωρίς φίλτρο αυτό που θέλει, κάνει σεξ στα γρασίδια χωρίς ενδοιασμό, χορεύει και τραγουδά τις μουσικές της με κλειστά μάτια, μεθάει και χάνει την αίσθηση του χρόνου, τα χρήματα, τα κλειδιά της. Και πιστεύει ότι ο κόσμος της χρωστάει. Γιατί «ενώ είναι Αμερικάνα στην καρδιά, γεννήθηκε στη Σκωτία».

H Τέιλορ υπογράφει ένα σενάριο που δίνει την υπόσχεση μίας βρετανικής αλά «Billy Elliot» feelgood δραμεντί (παρά τις αντιξοότητες, τα όνειρα γίνονται αληθινά), αλλά θέλει να πει πολλά παραπάνω. Στην παράδοση του kitchen-sink ρεαλισμού, η Τέιλορ βουτά την πένα της ακόμα πιο βαθιά από το ότι, όχι, δεν υπάρχουν ίσες ευκαιρίες στα όνειρα (η κοινωνική σου τάξη αλλά και η γεωγραφική σου θέση ορίζουν τη ζωή σου) και αγγίζει τι σημαίνει επίσης να είσαι γυναίκα σε αυτό τον αγώνα της επιτυχίας. Ή της επιβίωσης. Γυναίκες περιβάλλουν τη Ρόουζ-Λιν και καθοδηγούν τη ζωή της. Η φιγούρα της μητέρας της (η Τζούλι Γουότερς την ερμηνεύει καταπληκτικά, με σιωπηλή απογοήτευση και ηλεκτρισμένη ανησυχία) που ποιος ξέρει τι όνειρα είχε κι εκείνη νέα αλλά παγιδεύτηκε στη Γλασκώβη. Η 8χρονη κόρη της που από το τραύμα αποχωρισμού και εγκατάλειψης στη γιαγιά σταμάτησε να μιλάει και να εμπιστεύεται (ενώ ο 5χρονος γιος δεν έχει συνειδητοποι-ήσει ακόμα πολλά). Η συνομήλικη εύπορη εργοδότριά της που σπάει τα κλισέ του αδιάφορου αφεντικού, αναγνωρίζει το ταλέντο της και με μια τεράστια χρυσή καρδιά προσπαθεί να τη βοηθήσει. Ομως, όσο μακριά στο χάρτη κι αν φτάσεις, κανείς δεν μπορεί να ξεριζώσει από πάνω κι από μέσα σου τις αποσκευές, τις τύψεις, τους ρόλους που κουβαλάς.

Ο Χάρπερ έχει ιδέες να μάς μεταφέρει τον παλμό της καρδιάς της ηρωίδας του. Κρατά την κάμερα ανοιχτή, να κοιτά κατάματα το πραγματικό της περιβάλλον, αλλά ταυτόχρονα επιτρέπει στον έμφυτο ηλεκτρισμό της Ρόουζ-Λιν να ζεσταίνει τη θερμοκρασία, στις μουσικές να ξυπνούν τη νεκρή φύση, στο όνειρο να ζωντανεύει. Κάπως έτσι ένα νεαρό κορίτσι καθαρίζει με την ηλεκτρική σκούπα το σπίτι των αφεντικών της, αλλά το σαλόνι αρχίζει να κατοικείται κι από την υπόλοιπη country μπάντα που ζει στο μυαλό της – εμφανίζεται ο ντράμερ, ο μπασίστας, ο κιθαρίστας, η σκούπα μετατρέπεται σε μικρόφωνο, κι εκείνη σε Πάτσι Κλάιν.

Ομως ο Χάρπερ δε χρειάζεται πολλά ευρήματα. Ο μεγαλύτερος θησαυρός του είναι η πρωταγωνίστριά του. Η Τζέσι Μπάκλεϊ (μάς είχε ήδη εντυπωσιάσει από το «Beast», αλλά και το τηλεοπτικό «Chernobyl»), βουτά το μικρόφωνο και το ρόλο με αυτοπεποίθηση, νεανική παρόρμηση, φωτιά και μελαγχολία στο ίδιο βλέμμα. Τραγουδώντας η ίδια τα τραγούδια της ταινίας, γελάει και κλαίει στον ίδιο φθόγγο. Φορά την επιπολαιότητα της Ρόουζ-Λιν με ειλικρινή ναρκισσισμό, ενώ ταυτόχρονα σε κοιτά πληγωμένα, σαν το παιδί που δεν ήξερε τι έκανε. Και την πιστεύεις – έχει χτυπήσει τρεις χορδές της καρδιάς σου και την αλήθεια της.

Πόλυ Λυκούργου

Tom Harper

Γεννήθηκε το 1980 στο Λονδίνο, Αγγλία.

Φιλμογραφία: Forever (pre-production), 2019 Οι Αεροναύτες, 2018 Wild Rose,

15 Βραβεία και 31 Υποψηφιότητες

Circuit Community Awards 2020, Βραβείο Καλύτερου Τραγουδιού

BAFTA Awards, Scotland 2019, 2 Βραβεία, Καλύτερη Ταινία και Καλύτερη Ηθοποιός, η Τζέσι Μπάκλεϊ

British Independent Film Awards 2019, Βραβείο Μουσικής

Broadcast Film Critics Association Awards 2020, Βραβείο Καλύτερου Τραγουδιού

Denver Film Critics Society 2020, Βραβείο Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού

Dublin International Film Festival 2019, Βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού

Días de Cine Awards 2020, Βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού

Georgia Film Critics Association (GAFCA) 2020, Βραβείο Καλύτερου Τραγουδιού

Hollywood Critics Association 2020, 2 Βραβεία: Τραγουδιού και Εξαίρετης ερμηνείας από ηθοποιό (Τ.Μπακλεϊ)

Houston Film Critics Society Awards 2020, Βραβείο Καλύτερου Τραγουδιού

Music City Film Critics’ Association Awards 2020, Βραβείο Καλύτερου Τραγουδιού

National Board of Review, USA 2019, Βραβείο 10 top φιλμ, του Ανεξάρτητου Κιν/φου

Newport Beach Film Festival 2019, Βραβείο Εξαίρετης ερμηνείας στην Τζέσι Μπάκλεϊ.

WILD ROSE

· Σκηνοθεσία: Τομ Χάρπερ

· Σενάριο : Νικόλ Τέιλορ

· Ηθοποιοί: Τζέσι Μπάκλεϊ, Σόφι Οκενόντο, Τζούλι Γουόλτερς, Τζέιμς Χάρκνες.

· Φωτογραφία: Τζορτζ Στιλ

· Μοντάζ: Μαρκ Εκερσλι

· Μουσική: Τζακ Αρνολντ

· Χώρα: Ηνωμένο Βασίλειο, Η.Π.Α. (Έγχρωμη)

· Διάρκεια: 101΄

