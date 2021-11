Τι αλλάζει στα self test μαθητών από σήμερα

Με τα αρνητικά ρεκόρ στους βασικούς επιδημιολογικούς δείκτες να διαδέχονται το ένα το άλλο και τους μη εμβολιασμένους να βρίσκονται κατά γενική ομολογία στο επίκεντρο του τέταρτου κύματος της πανδημίας, το βλέμμα της επιστημονικής κοινότητας στρέφεται στα παιδιά και ειδικά στις ηλικίες εκείνες που δεν εντάσσονται στο εμβολιαστικό πρόγραμμα.

Ήδη, από την περασμένη Τετάρτη, έγινε φανερό ότι η «έκρηξη» κρουσμάτων κορωνοϊού έχει καταγράψει σοβαρό αντίκτυπο στα παιδιά. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ, την εβδομάδα 18 – 24 Οκτωβρίου εντοπίστηκαν 5.970 νέες μολύνσεις στις ηλικίες 4 – 18 ετών, ενώ μόλις μία εβδομάδα νωρίτερα είχαν εντοπιστεί 4.493 περιπτώσεις.

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, τα 5.970 κρούσματα σε παιδιά ηλικίας από 4 – 18 ετών για την εβδομάδα 18 – 24 Οκτωβρίου, αντιστοιχούν στο 27% του συνόλου των κρουσμάτων που εντοπίζονται στην χώρα το ίδιο διάστημα. Το ποσοστό αυτό αυξήθηκε την εβδομάδα αυτή σε σχέση με την προηγούμενη κατά 3,8%.

Υπενθυμίζεται ότι την εβδομάδα 11-17 Οκτωβρίου καταγράφηκαν 4.493 νέες μολύνσεις σε παιδιά ηλικίας 4-18 ετών. Την εβδομάδα 4-10 Οκτωβρίου, το σύνολο των ασθενών ηλικίας 4-18 ετών, ήταν 4.135. Την εβδομάδα 27 Σεπτεμβρίου – 4 Οκτωβρίου είχαν εντοπιστεί 4.211 κρούσματα σε παιδιά 4-18 ετών, την εβδομάδα 20 – 26 Σεπτεμβρίου 4.026 κρούσματα, ενώ την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας των σχολείων 13 Σεπτεμβρίου 2021 έως 19 Σεπτεμβρίου 2021 ήταν 3.559.

Κλειστές σχολικές μονάδες

Όπως είναι αναμενόμενο, η άνοδος του αριθμού των κρουσμάτων σε παιδιά «αντανακλάται» και στα σχολικά τμήματα που κλείνουν λόγω 50%+1 κρουσμάτων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Παιδείας, περίπου 18 σχολικά τμήματα νηπιαγωγείου, δημοτικού, γυμνασίου σε συνολικά 7 σχολικές μονάδες έχουν κλείσει σήμερα, Κυριακή 31 Οκτωβρίου.

Τι αλλάζει με τα self test των μαθητών

Από αύριο, 1η Νοεμβρίου, έως και το Σάββατο 6 του μήνα, οι μαθητές όλων των βαθμίδων θα προμηθεύονται μία συσκευασία με πέντε δωρεάν αυτοδιαγνωστικά τεστ (self-tests) από τα φαρμακεία, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες ελέγχου των ημερών από 5 έως 22 Νοεμβρίου και να προσέρχονται στο σχολείο, σύμφωνα με τις οδηγίες των ειδικών, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Επίσης, από αύριο, η δήλωση και το αποτέλεσμα για τις δημόσιες σχολικές μονάδες θα δηλώνεται στη νέα πλατφόρμα edupass.gov.gr (και όχι στην πλατφόρμα του self-testing.gov.gr), από την οποία νέα πλατφόρμα θα εκδίδεται και η Σχολική Κάρτα για COVID-19.

Υπενθυμίζεται ότι:

-το self-test πραγματοποιείται έως και 24 ώρες πριν από την προσέλευση κάθε Τρίτη και Παρασκευή στο σχολείο,

-ο προσυμπτωματικός διαγνωστικός έλεγχος για τον νέο κορωνοϊό μέσω αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας (self test) είναι υποχρεωτικός για τους μαθητές και τις μαθήτριες,

-βεβαίωση αρνητικού self test οφείλουν να φέρουν οι μαθητές που δεν έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού (για τους μαθητές 12 ετών και άνω) ούτε βεβαίωση παρελθούσας νόσησης (τελευταίου εξαμήνου),

-οι εμβολιασμένοι μαθητές δεν δικαιούνται δωρεάν self test, καθώς δεν οφείλουν να τα διενεργούν εφόσον δεν προκύψει ειδικός λόγος (δηλ. κρούσμα σε συμμαθητή),

-η δωρεάν διάθεση self test από τα φαρμακεία γίνεται μόνο κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, ώστε κατά τις διημερεύσεις και διανυκτερεύσεις να μπορούν να εξυπηρετούν έκτακτες ανάγκες.

H πλατφόρμα edupass.gov.gr αφορά επί του παρόντος μόνο τις δημόσιες σχολικές μονάδες. Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών που φοιτούν σε ιδιωτικές σχολικές μονάδες θα εξακολουθήσουν να δηλώνουν το αποτέλεσμα των self-test στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr και να εκδίδουν την Σχολική Κάρτα για COVID-19, ακολουθώντας την ιδία ακριβώς διαδικασία που ακολουθούν μέχρι και σήμερα.

Ποιοι θα χρησιμοποιούν την πλατφόρμα

Υπόχρεοι υποβολής στην πλατφόρμα edupass.gov.gr δήλωσης συμμετοχής με φυσική παρουσία στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία στις δημόσιες σχολικές μονάδες είναι:

(α) οι μαθητές/τριες,

(β) το εκπαιδευτικό προσωπικό και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.),

(γ) κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο, που συμμετέχει με φυσική παρουσία σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διενεργείται εντός των χώρων της δημόσιας εκπαιδευτικής δομής («επισκέπτες»), όπως για παράδειγμα φοιτητές/τριες που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση στη σχολική μονάδα.

Οι υπόχρεοι ή οι γονείς/κηδεμόνες των υπόχρεων εισέρχονται στην πλατφόρμα και δηλώνουν την πρόθεση φυσικής παρουσίας τους στους χώρους της σχολικής μονάδας, ζητώντας να αποστέλλεται στη θυρίδα της σχολικής μονάδας τους η κατάστασή τους.

Α) Σε περίπτωση που οι υπόχρεοι έχουν εμβολιασθεί ή που έχουν νοσήσει εντός του τελευταίου εξαμήνου, η δήλωση αυτή πρέπει να γίνει μία μόνο φορά και

Β) σε περίπτωση που υπόχρεοι υποβάλλονται σε διαγνωστικό (rapid/PCR) ή αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self test), η δήλωση πρέπει να γίνεται όσες φορές απαιτείται από το εκάστοτε ισχύον πλαίσιο, π.χ. για τους μαθητές που δεν έχουν εμβολιασθεί/νοσήσει εντός του τελευταίου εξαμήνου, η αντίστοιχη δήλωση στο edupass.gov.gr πρέπει να υποβάλλεται δύο φορές την εβδομάδα.

Υπενθυμίζεται ότι το edupass.gov.gr σε πρώτη φάση ενεργοποιήθηκε πριν από λίγες εβδομάδες για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) και στόχος του είναι να συμβάλει στην προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά και στην απλούστευση των διαδικασιών ελέγχου για την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων.

Η νέα πλατφόρμα συνιστά αποτέλεσμα της συνεργασίας των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και είναι προσβάσιμη από το gov.gr. Υλοποιήθηκε από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET), εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ενώ η άντληση των στοιχείων πραγματοποιείται από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης και την ΗΔΙΚΑ.