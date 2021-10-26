Ομοσπονδία Εμπορίου – Οι 80 αντιπρόσωποι που εξελέγησαν

Στις εκλογές της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Πελοποννήσου, Νοτιοδυτικής Ελλάδος, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας & Ιθάκης (Ο.Ε.ΕΣ.Π.), που πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2021, εξελέγησαν 80 (ογδόντα) Αντιπρόσωποι.
Ο συνδυασμός «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΜΠΟΡΩΝ» με επικεφαλής τον κ. Βαγενά Γεώργιο εξέλεξε 71 (εβδομήντα έναν) Αντιπροσώπους, ο συνδυασμός «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ» με επικεφαλής τον κ. Γρηγορόπουλο Σταύρο εξέλεξε 8 (οκτώ) Αντιπροσώπους και τέλος αντιπρόσωπος εξελέγη και ο Ανεξάρτητος Μεμονωμένος Υποψήφιος κ. Γαλάνης Σωτήριος.
Οι Αντιπρόσωποι που εκλέγονται στην Ε.Σ.Ε.Ε. είναι οι κάτωθι:
«ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΜΠΟΡΩΝ»
ΒΑΓΕΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΛΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΑΒΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΑΛΟΘΕΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΚΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΣΙΑΨΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΥΡΟΥΚΛΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΡΩΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΡΙΓΩΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΛΑΜΠΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΑΡΜΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΡΜΕΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΑΒΔΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΝΔΟΛΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΣΤΕΛΛΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΒΑΡΝΑΒΑ ΑΝΔΡΙΑΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΚΡΟΥΤΣΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
ΚΑΚΚΑΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΟΔΟΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΟΥΜΑΖΑΤΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΤΕΡΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
ΧΑΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΖΙΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΝΟΥΤΣΟΥ ΑΝΝΑ
ΡΕΛΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ
ΤΡΙΒΙΖΑ – ΚΑΡΑΜΑΛΙΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΡΙΚΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΜΠΑΣΚΟΥΡΕΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΟΥΤΕΡΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΑΒΒΟΥΡΗΣ ΠΟΛΥΖΩΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ
ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΔΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΛΥΒΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΙΡΚΩΦ ΣΑΒΒΑΣ
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ
ΦΩΣΤΙΝΗ ΣΟΦΙΑ
ΧΡΙΣΤΑΚΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
«ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ»
ΤΣΙΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΠΕΡΔΕΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΣΙΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΛΕΚΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΤΗΛΙΓΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΗΛΙΓΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
«ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ»
ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ