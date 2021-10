Νίκος Μπάρκουλης: «Δέχθηκα bullying, μου έλεγαν ότι ο πατέρας μου είναι γέρος»

Μια συνέντευξη εφ΄όλης της ύλης παραχώρησε το βράδυ της Τρίτης (19/10) στο «The 2night Show» ο γιος του αείμνηστου Ανδρέα Μπάρκουλη, Νίκος.

Ο νεαρός μίλησε για τη σχέση του με τον πατέρα του και αποκάλυψε πως έχει δεχθεί bullying για τη διαφορά ηλικίας που είχε με εκείνον.

«Έλεγαν διάφορα, όπως αυτό που μου έχει μείνει στο μυαλό, ότι «ο πατέρας σου είναι γέρος και δεν μπορεί να παίξει μπάλα». Πήγαινα σπίτι, έπαιρνα ένα φύλλο χαρτί Α4 και το έκανα μπαλάκι και το πετούσα στον πατέρα μου για να παίξουμε, εφόσον δεν μπορούσε αλλιώς. Είχα μια συζήτηση κάποια στιγμή για τα παιδικά χρόνια και έλεγα γιατί όλα αυτά. Είναι ξεκάθαρα από το σπίτι όλα αυτά που έλεγαν», είπε αρχικά.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Ήταν εκπληκτικός άνθρωπος. Δεν χρειαζόταν να μιλήσει για πολλά πράγματα. Το βλέμμα του, μου έκανε πάντα εντύπωση, χωρίς να λέει κάτι, απλά μόνο που σε κοιτούσε. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ το βλέμμα του».

«Τώρα συνειδητοποιώ ποιος ήταν ο πατέρας μου»

«Η μάνα μου έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στα πρώτα μου χρόνια. Δεν γύρισε ποτέ να μου πει «είσαι ο γιος του Μπάρκουλη», ήμουν ένα απλό παιδί. Είχαν ακουστεί πολλά για τον πατέρα μου και τη μητέρα μου, αλλά αν δεν γνωρίσεις κάποιον από κοντά, δεν μπορείς να έχει γνώμη», σημείωσε για τη μητέρα του.

Τέλος, αναφέρθηκε στο J2US και στο τι ήθελε από εκείνον ο ηθοποιός: «Ήξερα ποιος είναι ο πατέρας μου, αλλά δεν μπορούσα να το καταλάβω όπως το καταλαβαίνω τώρα, στα 20 μου. Τώρα συνειδητοποιώ ποιος ήταν ο πατέρας μου, ειδικά από τη στιγμή που μπήκα στο «Just The Two Of Us», τώρα καταλαβαίνω το όνομα και του πατέρα μου και ποιος ήταν»

«Ο πατέρας μου με κοιτούσε στα μάτια και μου έλεγε να γίνω καλός άνθρωπος. Από όταν άρχισα να μαθαίνω τις λέξεις μέχρι την ηλικία που έφυγε, άκουγα μόνο αυτό. Ήθελε να είμαι καλός άνθρωπος και να είμαι καλός μέσα μου. Ήθελε να γίνω ποδοσφαιριστής ή ηθοποιός», κατέληξε.

