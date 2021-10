Για την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα ο Αστέρας Τρίπολης

Μάθετε τα πάντα για τα Προγνωστικά στοιχήματος

Στην 2η θέση με 3 νίκες σε 4 αγώνες ο Βόλος, με over 2.5 και τα τέσσερα πρώτα ματς στο πρωτάθλημα. Αντιθέτως ο Αστέρας Τρίπολης ακόμα δεν έχει νίκη ενώ προέρχεται από τέσσερα διαδοχικά No Goal & Under 2.5.

Βόλος : Το νικηφόρο σερί του Βόλου έλαβε τέλος στη Λεωφόρο, καθώς ηττήθηκε από τον Παναθηναϊκό 5-1 (εκτός). Κάκιστο αμυντικά, εκτός τόπου και χρόνου στα πρώτα 10 λεπτά της αναμέτρησης. Μόλις στο 4′ ήταν πίσω στο σκορ με 2-0 (!!).

Τρελαμένος ο τεχνικός Αμπασκάλ με την αμυντική συμπεριφορά της ομάδας. Βέβαια, αυτή η ήττα δεν αλλάζει κάτι στην πραγματικότητα. Ο Βόλος προχωρά στις υποχρεώσεις του με καλή ψυχολογία, μιας και ήδη έχει μαζέψει αρκετούς βαθμούς.

Αστέρας Τρίπολης: Με άδεια τα χέρια έμεινε σε ακόμη μία αναμέτρηση πρωταθλήματος ο Αστέρας Τρίπολης, χάνοντας εντός έδρας από τον Ολυμπιακό με 2-0. Δεν ήταν τόσο χειρότερος από τον αντίπαλο του, αλλά έμεινε νωρίς πίσω στο σκορ και δεν είχε τα ψυχικά αποθέματα για να αντιδράσει.

Αρκετά αναποτελεσματική εκ νέου η ομάδα του Μίλαν Ράσταβατς, η οποία αναζητά ακόμη το πρώτο της τρίποντο στην σεζόν, έχοντας πλέον δύο ισοπαλίες και δύο ήττες, ενώ ακόμη ένα αρνητικό γεγονός είναι πως δεν έχει σκοράρει ούτε τέρμα στις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές. Σίγουρα θα αναζητήσει κάτι καλύτερο σήμερα στο «Πανθεσσαλικό», ώστε να πάει στη νέα διακοπή με καλύτερη ψυχολογική διάθεση.

Εκτίμηση: Ο Βόλος έκανε κακή εμφάνιση στο παιχνίδι κόντρα στον Παναθηναικό και έδειξε σημάδια διάλλυσης. Από κακό παιχνίδι προέρχεται και ο Αστέρας, ο οποίος όμως θα τα δώσει όλα για να πάρει την πρώτη του νικη και να αλλάξει η ψυχολογία στην ομάδα. 2 Draw No bet με απόδοση στο 2,05.

Για περισσότερα προγνωστικά στοιχήματος και αναλύσεις κάντε κλικ στο www.cleverbet.gr. (*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις)