Τι προβάλλει το Odeon Veso Mare από την Πέμπτη 9 έως και την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021

Το τρίτο μέρος του franchise “After” , βασισμένο στο παγκόσμιο best seller φαινόμενο της Άνα Τοντ βρίσκει την Τέσα να ξεκινά ένα νέο συναρπαστικό κεφάλαιο στη ζωή της. Όμως καθώς ετοιμάζεται να μετακομίσει στο Σιάτλ για την δουλειά των ονείρων της, η απρόβλεπτη και γεμάτη ζήλεια συμπεριφορά του Χάρντιν φτάνει σε επικίνδυνα επίπεδα την ήδη έντονη σχέση τους, Η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο μπερδεμένη όταν ο πατέρας της Τέσα εμφανίζεται και σοκαριστικές αποκαλύψεις για την οικογένεια του Χάρντιν έρχονται στο φως. Τελικά η Τέσα και ο Χάρντιν πρέπει να αποφασίσουν αν αξίζει να αγωνιστούν για την αγάπη τους ή θα πρέπει να τραβήξει ο καθένας το δρόμο του.

«After We Fell – After: Μετά την Πτώση»

Αίθουσα 7 στις 20.30 και Αίθουσα 6 στις 21.30

«Ο Shang-Chi και ο Θρύλος των Δέκα Δαχτυλιδιών»

Σκηνοθεσία: ΝΤΕΣΤΙΝ ΝΤΑΝΙΕΛ ΚΡΙΤΟΝ

Σενάριο: ΝΤΕΣΤΙΝ ΝΤΑΝΙΕΛ ΚΡΙΤΟΝ

Ηθοποιοί: ΣΙΜΟΥ ΛΙΟΥ

Διάρκεια: 132 λεπτά

Είδος ταινίας: ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ

Χώρα παραγωγής: ΗΠΑ & ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Καταλληλότητα ταινίας: ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 12 ΕΤΩΝ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο «Shang-Chi και ο Θρύλος τον Δέκα Δαχτυλιδιών» (SHANG -CHI & THE LEGEND OF THE TEN RINGS) είναι μια νέα ταινία υπερηρώων, βασισμένη στον ομώνυμο υπερήρωα της Marvel, Shang-Chi. Είναι η εικοστή πέμπτη ταινία του Marvel Cinematic Universe και η δεύτερη ταινία της Τέταρτης Φάσης. Η ιστορία θα επικεντρωθεί στον Shang-Chi, των «Μάστερ του Κουνγκ-Φου», τον οποίο υποδύεται ο ηθοποιός Simu Liu. Ο Shang-Chi είναι ο καλύτερος μαχητής στο σύμπαν της Marvel, ο οποίος επιστρέφει σε έναν κόσμο διαφορετικό από ότι τον άφησε, γεμάτο θάνατο και καταστροφή. Τα μυστικά του παρελθόντος του θα αποκαλυφθούν και θα αλλάξουν τη ζωή του για πάντα.

Η νέα αυτή ταινία της Μάρβελ ήδη ξεκίνησε εντυπωσιακά την πορεία της με διεθνείς εισπράξεις που ήδη έφτασαν τις πρώτες 5 μέρες προβολής τα 158 εκατ. δολάρια.

Διανομή: Feelgood.