Νέα Ζηλανδία: Μητέρα σκότωσε τις τρεις κόρες της μετά από παρατεταμένη καραντίνα

Την τελευταία τους πνοή άφησαν τρία μικρά παιδιά από τα χέρια της ίδιας της μητέρας τους στη Νέα Ζηλανδία, μόλις λίγες εβδομάδες μετά τη μετακόμισή τους από τη Νότια Αφρική. Γείτονες εικάζουν ότι η γυναίκα, που έχει μεταφερθεί σε ψυχιατρικό ίδρυμα, δεν άντεξε την πίεση από την παρατεταμένη καραντίνα που τους επιβλήθηκε μετά τη είσοδό τους στη χώρα.

Lauren Dickason, the SA mother accused of murdering her three young daughters in New Zealand, appeared in court on Saturday.https://t.co/Unc55cgOuJ

— Sowetan LIVE (@SowetanLIVE) September 18, 2021