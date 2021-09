Μετά τα φαρμακεία και στα σχολεία self test για τους μαθητές

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως τόνισε πως τα έξτρα self test και rapid test, σε περίπτωση κρούσματος θα τα προμηθεύονται από τα ίδια στα σχολεία. Η υπουργός είπε ότι ήδη τα παιδία θα έχουν προμηθευτεί τα δύο δωρεάν self test από τα φαρμακεία και πως το υπουργείο Παιδείας έχει στείλει πάνω από 7.000.000 rapid και self test στα σχολεία και στους διευθυντές.

Edupass.gov.gr: Η νέα πλατφόρμα για την δήλωση self test, rapid test και PCR

To self-testing.gov.gr είναι η πλατφόρμα όπου οι πολίτες μπαίνουν και δηλώνουν το αποτέλεσμα του self test. Πλέον, όσον αφορά την εκπαίδευση, δημιουργείται νέα πλατφόρμα, το edupass.gov.gr όπου τα μέλη της εκπαιδευτικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, δηλώνουν στην πλατφόρμα την προϋπόθεση που πληρούνται για τη συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία (εμβολιασμός, νόσηση, αρνητικό αποτέλεσμα PCR/rapid test ή self test).

Το edupass.gov.gr είναι η νέα πλατφόρμα που δημιουργήθηκε για τον έλεγχο τήρησης των υγειονομικών προϋποθέσεων για τη λειτουργία σχολείων και πανεπιστημίων.

Τα μέλη της εκπαιδευτικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, δηλώνουν στην πλατφόρμα την προϋπόθεση που πληρούνται για τη συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία (εμβολιασμός, νόσηση, αρνητικό αποτέλεσμα PCR/rapid test ή self test), ανάλογα με τα ισχύοντα ανά περίπτωση υγειονομικά μέτρα για τον κορονοϊό και την ηλικιακή ομάδα, όπου εντάσσεται κάθε φυσικό πρόσωπο.

Η παραπάνω πλατφόρμα διασυνδέεται με το Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών, το Εθνικό Μητρώο Ασθενών και την ειδική πλατφόρμα του Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID -19 και ελέγχεται η πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής ανά περίπτωση. Τα στοιχεία θα αποστέλλονται στη θυρίδα κάθε εκπαιδευτικής δομής που καταχωρίζει ο αιτών και βάσει αυτών θα καθίσταται δυνατή η συμμετοχή του στην εκπαιδευτική διαδικασία με φυσική παρουσία.

