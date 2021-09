Matthew Mindler – Νεκρός στα 20 του ο γνωστός ηθοποιός

Νεκρός στα 20 του μόλις χρόνια βρέθηκε ο ηθοποιός Matthew Mindler, που είχε γίνει ευρύτερα γνωστός από τον ρόλο του στην ταινία του 2011 με τίτλο «Our Idiot Brother».

H σορός του νεαρού βρέθηκε το Σάββατο 28 Αυγούστου, βυθίζοντας στη θλίψη την οικογένεια και τους φίλους του.

Σημειώνεται ότι ο Mindler είχε εξαφανιστεί στις αρχές της εβδομάδας και συγκεκριμένα στις 26 Αυγούστου, από το πανεπιστήμιο όπου σπούδαζε ως πρωτοετής, το Millersville University στην Πενσυλβάνια των ΗΠΑ.

Από την πρώτη στιγμή το πανεπιστήμιο δήλωσε την εξαφάνισή του και όλη η πανεπιστημιακή κοινότητα και οι Αρχές είχαν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό του νεαρού. Παράλληλα, τα ανησυχητικά νέα για την εξαφάνισή του είχαν κάνει το γύρο των social media και δεκάδες χρήστες του διαδικτύου, με αναρτήσεις τους προσπαθούσαν να βοηθήσουν στον εντοπισμό του.

H ανακοίνωση του Πανεπιστημίου

«Με θλίψη στην καρδιά σας ενημερώνω για το θάνατο του 19χρονου Matthew Mindler από το Hellertown της Πενσυλβάνια, του πρωτοετούς φοιτητή μας στο πανεπιστήμιο Millersville», ανέφερε στην επίσημη ανακοίνωσή του ο πρόεδρος του πανεπιστημίου, Daniel A. Wubah και συνέχισε: «Οι σκέψεις μας είναι για γαλήνη και ειρήνη είναι κοντά στην οικογένεια και τους φίλους του αυτή τη δύσκολη στιγμή. Είναι μια ώρα θλίψης για την οικογένεια, την πανεπιστημιούπολη και την κοινότητα. Ζητώ από την κοινότητα του πανεπιστημίου να ενωθεί για να υποστηρίξει ο ένας τον άλλον και τους μαθητές μας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».

Ο Mindler είχε παίξει τον River στην κωμωδία Our Idiot Brother, δίπλα στους Paul Rudd, Zooey Deschanel και Elizabeth Banks.

Ο River ήταν ο γιος δύο πολύ αυστηρών γονιών, της Liz (Emily Mortimer) και του Dylan (Steve Coogan) που ο έλεγχος τους δυσκόλευε το παιδί τους να εκφραστεί.

Επίσης συμμετείχε σε ένα επεισόδιο της σειράς As The World Turns (2009), όπως και στη μικρού μήκους ταινία Frequency (2013). Ακόμα, έκανε εμφανίσεις στο Solo (2015), στο Late Show With David Letterman (2010) και στο Last Week Tonight With John Oliver (2015). Ο τελευταίος του ρόλος ήταν στην τηλεταινία Chad: An American Boy το 2016.

