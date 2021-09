Η διευθύντρια του Οδοντιατρικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών και πρόεδρος του Inner Wheel Πάτρας, Σίσσυ Αυγερινού, έκανε μια ιδιαίτερη ανάρτηση στο fb:

Η λέξη Ευχαριστώ είναι λίγη για να εκφράσω την ικανοποίηση και τη χαρά μου στην τ. Πρόεδρο του Διεθνούς Inner Wheel Dr Bina Vyas και την Οργανωτική Επιτροπή του 18ου Παγκοσμίου Συνεδρίου του Διεθνούς Inner Wheel, για την τιμητική αυτή επιβράβευση της εργασίας μου στην Επιτροπή Προώθησης του 18ου Παγκοσμίου Συνεδρίου του Διεθνούς Inner Wheel.

Θεωρώ ευλογία τη συνεργασία με τόσο αξιόλογες και τόσο εργατικές, ενθουσιώδεις και γεμάτες αλτρουισμό γυναίκες, υπό την καθοδήγηση της τ Προέδρου μας Bina Vyas και της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου και είναι ανείπωτη η χαρά όλων μας που παρόλες τις δυσκολίες της περσινής χρονιάς, το Συνέδριο αυτό θα μείνει στην ιστορία, καθώς για πρώτη φορά συμμετείχαν τόσο πολλές χώρες και τόσο πολλά μέλη του Inner Wheel από όλο τον κόσμο.

Όσο αφορά τη δική μας χώρα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του Inner Wheel Ελλάδος που συμμετείχαν τόσα μέλη σε παγκόσμιο συνέδριο. Θα ήθελα να αφιερώσω αυτή την τιμητική διάκριση στην Εθνική μας Εκπρόσωπο Γιάννα Καλύβα, η οποία εργάστηκε άοκνα για την καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση της χώρας μας στο 18ο παγκόσμιο συνέδριο, παρόλες τις δυσκολίες της περσινής χρονιάς, στις 25 φίλες που συμμετείχαν στο Συνέδριο, αλλά και σε όλα τα μέλη του Inner Wheel Ελλάδος που υποστήριξαν την αξιοπρεπή συμμετοχή της χώρας μας στο Παγκόσμιο Συνέδριο Του Διεθνούς Inner Wheel