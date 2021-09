Οι Duran Duran βγάζουν επετειακό τραγούδι για τα 40 χρόνια τους

Ότι και να πεις για τους αξεπέραστους Duran Duran, από τα κορυφαία ποπ συγκροτήματα των 80ς σίγουρα είναι λίγο καθώς έχουν γράψει τη δική τους μουσική ιστορία.

Τώρα μ’ ένα ολοκαίνουργιο τραγούδι που έχει τον συμβολικό τίτλο «Anniversary – Επέτειος», γιορτάζουν οι Duran Duran τα 40 χρόνια τους στην δισκογραφία. Το κομμάτι αυτό πρόκειται να συμπεριληφθεί στο επερχόμενο νέο άλμπουμ του συγκροτήματος που έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις 22 Οκτωβρίου 2021.

«Είναι ένα ξεχωριστό τραγούδι για εμάς πέρα από την επέτειο των 40 χρόνων… Το να είμαστε μαζί και να δημιουργούμε όλα αυτά τα χρόνια, είναι κάτι που προφανώς ποτέ δε φανταζόμασταν στο ξεκίνημά μας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο μπασίστας Τζον Τέιλορ, στα 60 του χρόνια σήμερα και πρόσθεσε «επίσης, είναι ένα τραγούδι φτιαγμένο με υπαινιγμούς από προηγούμενες επιτυχίες των Duran Duran, που οι οπαδοί καλούνται να ανακαλύψουν».

Τους Duran Duran απαρτίζουν οι Νικ Ρόουντς (πλήκτρα), Τζον Τέιλορ (μπάσο), Ρότζερ Τέιλορ (ντραμς) και ο 62χρονος σήμερα Σάιμον Λε Μπον (φωνητικά), ίνδαλμα των 80ς.

Από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους ήταν τα κομμάτια «The Wild Boys», το κομμάτι για την ταινία Τζέιμς Μποντ «A View to a Kill», το «Notorious”, το «Union of the Snake», το «The Reflex» και πολλά άλλα.