Αρχίζει και πάλι η διάθεση των self test για τους μαθητές από τα φαρμακεία

Οι φαρμακευτικοί σύλλογοι της χώρας, εξέδωσαν νέες οδηγίες σχετικά με τη διάθεση των self test σε μαθητές.

Σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που έδωσε ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ), η διάθεση των νέων self test θα ξεκινήσει από αύριο, Τετάρτη, 29 Σεπτεμβρίου.

Από τις 29/9/2021 έως και τις 8/10/2021, θα διανέμονται 4 δωρεάν self test σε μαθητές από 4 έως 19 ετών για να καλυφθούν για το διάστημα από 4/10/2021 έως και 15/10/2021.

Όμως, δε θα λαμβάνουν self test όσοι είναι πλήρως εμβολιασμένοι και έχουν παρέλθει 14 ημέρες από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού τους.

Οι μαθητές όλων των βαθμίδων θα προμηθεύονται από την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου ως και την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου τέσσερα δωρεάν self τεστ από τα φαρμακεία, για να καλύψουν τις ανάγκες ελέγχου των δυο επόμενων εβδομάδων (4-17/10) και να προσέρχονται στο σχολείο σύμφωνα με τις οδηγίες των ειδικών.

Συγκεκριμένα:

το self-test θα πραγματοποιείται έως και 24 ώρες πριν από την προσέλευση κάθε Τρίτη και Παρασκευή στο σχολείο,

ο προσυμπτωματικός διαγνωστικός έλεγχος για τον νέο κορονοϊό μέσω self test είναι υποχρεωτικός για τους μαθητές και τις μαθήτριες,

βεβαίωση αρνητικού self test οφείλουν να φέρουν οι μαθητές που δεν έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού (για τους μαθητές 12 ετών και άνω) ούτε βεβαίωση παρελθούσας νόσησης (τελευταίου εξαμήνου),

οι εμβολιασμένοι μαθητές δεν δικαιούνται δωρεάν self test, καθώς δεν οφείλουν να τα διενεργούν εφόσον δεν προκύψει ειδικός λόγος (δηλ. κρούσμα σε συμμαθητή),

η δωρεάν διάθεση self test από τα φαρμακεία γίνεται μόνο κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, ώστε κατά τις διημερεύσεις και διανυκτερεύσεις να μπορούν να εξυπηρετούν έκτακτες ανάγκες.

Η λειτουργία του συστήματος διάθεσης self test θα ανασταλεί από το Σάββατο 2/10/2021 και ώρα 17:00 έως τη Δευτέρα 4/10/2021 και ώρα 08:00.