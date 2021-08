Βίντεο: Στον καύσωνα τηγανίζεις αυγό στον ήλιο!

«Στην Ελλάδα η ζέστη είναι τόσο έντονη, που τηγανίζεις αυγό». Με αυτή την παραδοχή ξεκινά βίντεο της DW που περιγράφει τον ακραίο καύσωνα που σαρώνει τη χώρα μας όλη αυτή την εβδομάδα. Στις εικόνες, πολίτης φαίνεται να σπάει ένα αυγό σε σκεύος που βρίσκεται κάτω από τον καυτό ήλιο της Ελλάδας. Το δημοσίευμα κάνει λόγο για τον χειρότερο καύσωνα των τελευταίων τριών δεκαετιών.

Greece is HOT right now 🔥

The country is facing its worst heatwave in over three decades. pic.twitter.com/MleAfCUgMN

