Τρεις κόκκινες και αποβολή Μουρίνιο σε φιλικό της Ρόμα

Ο Ζοσέ Μουρίνιο δεν αποφεύγει την γκρίνια στους διαιτητές ούτε όταν πρόκειται για φιλικό. Η Ρόμα έχασε με 5-2 από την Μπέτις στο «Μπενίτο Βιγιαμαρίν», σε έναν αγώνα που εξελίχθηκε σε… φιάσκο, καθώς αποβλήθηκαν τρεις παίκτες των «τζιαλορόσι», αλλά και ο ίδιος ο Πορτογάλος προπονητής που έκανε… ντου στο γήπεδο για να τα ψάλει στον διαιτητή.

Όλα άρχισαν όταν ο Μορένο πέτυχε το 3-2 για τους «βερδιμπλάνκος», αλλά χρησιμοποιώντας ξεκάθαρα το χέρι του. Ο Λορέντζο Πελεγκρίνι αποβλήθηκε για διαμαρτυρία στον Πορτογάλο διαιτητή Ζόρζε Φιγκερόα, κάτι που έκανε έξαλλο τον Μουρίνιο που εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο με αποτέλεσμα να αποβληθεί επίσης. Οι Ρωμαίοι τελείωσαν το ματς με οκτώ παίκτες, καθώς στο 65′ αποβλήθηκε ο Τζιανλούκα Μαντσίνι και στο 78′ ο Έρικ Κάρσντορπ, με την Μπέτις να πετυχαίνει άλλα δύο γκολ.

So the referee managed to mess up the game. How will it benefit Betis to play against 9 man Roma without their coach? Pellegrini red card, Mancini red card, Mourinho red card, another of his staff red card. Lol what a joke? And yes Betis 3rd goal was a clear hand ball pic.twitter.com/2qe0RP2Kls

