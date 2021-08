Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ενθουσιάστηκε από απίθανο έργο τέχνης που θα του θυμίζει για πάντα τους NBA Finals 2021

Από τη στιγμή που ολοκληρώθηκε η σεζόν του, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επανήλθε στα social media και την Κυριακή (15/8) είδε στο Twitter ένα καταπληκτικό έργο που του τράβηξε την προσοχή.

Ο Αμερικανός καλλιτέχνης, Πιέρικ Σμιθ, δημιούργησε ένα υπέροχο κάδρο με τον Greek Freak να εκτελεί βολές και τους οπαδούς των Φοίνιξ Σανς να μετρούν δευτερόλεπτα, με αποτέλεσμα να ενθουσιαστεί και να στείλει μήνυμα για να μάθει αν το έργο είναι προς πώληση.

Pierick's goal for this recent #Giannis painting was to get it in front of him somehow, someway. He kept telling me, "I just want him to see it."

You guys!!! I have died.

Also, Pierick needed this badly. He's been so down lately. 1/ pic.twitter.com/e49cMQpHNu

— Mrs. Paintin’ Manning (@piericksmithart) August 16, 2021