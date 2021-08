Ας μη φοβόμαστε τις λέξεις…

Η γνωστή Πατρινή φιλόλογος – θεατρολόγος Χριστίνα Κόκκοτα έκανε μια ιδιαίτερη στο fb, για τη διαφορά μοναξιάς και μοναχικότητας:

Συχνά συγχέονται, αν και διαφορετικές

ΜΟΝΑΞΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΙΚΟΤΗΤΑ

It’s Christmas ~ «I want to be let alone.»– Greta Garbo