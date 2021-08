Το Φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν θα βραβεύσει τον Τζόνι Ντεπ

Ο Αμερικανός ηθοποιός Τζόνι Ντεπ θα τιμηθεί με το κορυφαίο βραβείο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν, σε τελετή που θα πραγματοποιηθεί στις 22 Σεπτεμβρίου.

Οι διοργανωτές του κινηματογραφικού Φεστιβάλ στην Ισπανία χαρακτηρίζουν τον Τζόνι Ντεπ «έναν από τους πιο ταλαντούχους και ευπροσάρμοστους ηθοποιούς» και θα του απονείμουν το Βραβείο Ντονόστια σε ένδειξη αναγνώρισης της πολύπλευρης καριέρας του.

Ο Ντεπ θεωρείται ένα από τα αγαπημένα παιδιά του Φεστιβάλ και πέρυσι ήταν επίσημος προσκεκλημένος της διοργάνωσης, κατά τη διάρκεια της οποίας συμπαρουσίασε το ντοκιμαντέρ «Crock of Gold: A Few Rounds with Shane McGowan» με τον σκηνοθέτη Ζυλιέν Τεμπλ.

Το 69o Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν (SSIF) διοργανώνεται φέτος από τις 17 έως τις 25 Σεπτεμβρίου.