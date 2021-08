Έβαλαν το χέρι στην τσέπη…

Η Έλενα Ακρίτα έκανε μια ανάρτηση στο fb, μέσω της οποίας είπε μια μεγάλη αλήθεια:

Να πούμε ότι πρώτος και καλύτερος έβαλε το χέρι στη τσέπη ο εκδότης Κώστας Παπαδόπουλος. Αυτή είναι η διαφορά μας από όλους τους άλλους που πουλάνε ‘φιλανθρωπια’ συγκεντρώνοντας τα χρήματα των άλλων και ποτέ τα δικά τους.

Το πιο μεγάλο ‘ευχαριστώ’ στους αναγνώστες μας, στους φίλους που ζητούσαν ακόμα και να χρεωθούν περισσότερα για να βοηθήσουν για να συμβάλουν στον κοινό μας ιερό σκοπό. Τους αγαπάμε, τους τιμούμε και είμαστε ευγνώμονες για την μεγάλη αγκαλιά που άνοιξαν για τους πυρόπληκτους συνανθρώπους τους.

