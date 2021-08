H Dua Lipa έχει 70 εκατ. followers

Στην ιδιαίτερη πατρίδα της την Αλβανία βρίσκεται αυτές τις μέρες η Dua Lipa. H νεαρή τραγουδίστρια που κάνει καριέρα στη Βρετανία απολαμβάνει στιγμές οικογενειακές στο τουριστικό θέρετρο Kep Merli.

H 25χρονη που είχε προκαλέσει χαμό στα social media με τις αναρτήσεις της όπου ονειρευόταν τη Μεγάλη Αλβανία διασκεδάζει με την ψυχή της και λικνίζεται στους ρυθμούς αλβανικού τραγουδιού. Μάλιστα δείχνει τις χορευτικές της ικανότητες καθώς έχει στο κεφάλι της ένα μισογεμάτο ποτήρι.

Χαρακτηριστική δε είναι η λεζάντα που συνοδεύει τη φωτογραφία την οποία επέλεξε να γράψει στα αγγλικά: «Tell me ur Albanian without telling me you’re Albanian», δηλαδή: «Πες μου ότι είσαι Αλβανός χωρίς να μου πεις ότι είσαι Αλβανός».

Η ανάρτησή της μέσα σε ελάχιστα λεπτά έχει συγκεντρώσει χιλιάδες likes… Κατά τα άλλα η Dua Lipa μοιράστηκε με τους σχεδόν 70 εκατ. followers της και άλλες φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές της διακοπές όπου εκτός από την ίδια πρωταγωνιστούν και οι φίλοι της.