Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας – Συναυλία «Ορχήστρας Εγχόρδων» – Το πρόγραμμα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΗΟΜΜΑGE for solo guitar & strings ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 2007

Σε θέματα του Μάνου Χατζιδάκι (Πανελλήνια πρώτη)

I. Captain Michalis : That was no island

II. Dream of the neighborhood youngsters

III. The ballad of Uri

IV. The train has left

V. Waltz of lost dreams

VI. Folk Couplets

VII. Eagle without wings

VIII. Kemal

Σολίστ : Δημήτρης Σουκαράς (κιθάρα)

PRELUDE III for solo guitar ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ

Βασισμένο στους πρώτους στίχους του ποιήματος « Εσμεράλδα ο Άνεμος»

από την « Μυθολογία Δεύτερη» του Μάνου Χατζιδάκι

Σολίστ : Δημήτρης Σουκαράς (κιθάρα)

3 ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ for solo piano ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ

Σολίστ : Αναστάσιος Πάππας ( πιάνο)

Σουίτα για πιάνο και έγχορδα ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΟΥΚΟΣ

Από την Όπερα –Μπαλέτο « Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας»

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Είσοδος των ξωτικών

ΙΙΙ Η Σύγκρουση

IV. Ο Εξαγνισμός

V. Το τραγούδι του γαιδάρου

VI. Νανούρισμα

VII. Το παιχνίδι

VIII. Στα βάθη του Ονείρου

VIIII. Περιπλανώμενος θίασος

Σολίστ : Αναστάσιος Πάππας ( πιάνο)

BALLADE NO. 2 (Distant night) for solo piano ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΦΕΤΣΑΣ

Σολίστ : Αναστάσιος Πάππας ( πιάνο)

The Man I Love – GEORGE GERSHWIN

Διασκευή: P. Nero – A. Pappas

Lullaby ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Δ/νση Ορχήστρας : Χρ. Παπαγεωργίου

Κυριακή 22 Αυγούστου 2021 « Achaia Clauss » ώρα 22.30