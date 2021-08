Άγγελος Λάτσιος – Γαία Μερκούρη: Η νέα κοινή τους φωτογραφία και το σχόλιο της Δωροθέας Μερκούρη

Ο Άγγελος Λάτσιος και η κόρη της Δωροθέας Μερκούρη, Γαία, διατηρούν πολύ καλές σχέσεις και βρίσκονται συνέχεια στις ίδιες παρέες και στον ίδιο κύκλο.

H σχέση τους σταδιακά εξελίχθηκε και πλέον μοιράζονται ένα τρυφερό και νεανικό ειδύλλιο. Οι πόζες τους μαρτυρούν τα συναισθήματα που τρέφει ο ένας για τον άλλον, αφού ο Άγγελος Λάτσιος δημοσιεύει συχνά στο Instagram φωτογραφίες με την ξανθιά καλλονή.

Το βράδυ της Τρίτης, η Γαία Μερκούρη δημοσίευσε στο Instagram ένα νέο κοινό στιγμιότυπο με τον φίλο της, στο οποίο απεικονίζονται να… πετάνε στα σύννεφα! «Skeletons (Σκελετοί)» έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας, ενώ ακολούθησε και διάλογος μεταξύ τους. «Unreal» έγραψε ο Άγγελος Λάτσιος, με τη Γαία να σχολιάζει: «you are the most unreal and unique babe to kaneis teleia!!! (είσαι το πιο φανταστικό και μοναδικό μωρό, το κάνεις τέλεια)».

Τη φωτογραφία μάλιστα, σχολίασε με emoji και η Δωροθέα Μερκούρη.

