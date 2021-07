Βίντεο: Σκηνή θρίλερ σε λούνα παρκ

Αρκετά άτομα στα βίντεο ακούγονται να ουρλιάζουν καθώς οι αναρτήσεις που κρατούν την πλατφόρμα του παιχνιδιού στο έδαφος φαίνονται ξαφνικά να χαλαρώνουν. Ολόκληρη η πλατφόρμα αρχίζει να γέρνει μπρος-πίσω καθώς οι επιβάτες συνεχίζουν να ταλαντεύονται και κάποιος που καθόταν στην πλατφόρμα πηδά.

Τότε οι θεατές σπεύδουν να βοηθήσουν. Τουλάχιστον δέκα άτομα φαίνεται να τρέχουν προς το παιχνίδι και να κρατούν την πλατφόρμα στο έδαφος για να αποτρέψουν την ανατροπή της προς τα πίσω.

Σύμφωνα με το βίντεο, χρειάστηκαν αρκετά λεπτά για να σταματήσει να κουνιέται τελείως η πλατφόρμα με τα επιβαίνοντα άτομα, ώστε να μπορούν να κατεβούν με ασφάλεια. Περισσότεροι από δώδεκα επιβάτες ήταν πάνω στο παιχνίδι, συμπεριλαμβανομένων και παιδιών.

Bystanders at the Cherry Festival in Traverse City, Michigan rushed over to stop a carnival ride from tipping over https://t.co/OeE4sASyF6 pic.twitter.com/ulLbxgQNRB

— philip lewis (@Phil_Lewis_) July 10, 2021