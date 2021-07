Ο ποπ σταρ Robbie Williams εθεάθη στη Μύκονο να διασκεδάζει στο «Scorpios» με μεγάλη παρέα, όπως αποκαλύπτει το mykonoslive.tv. Ο καταξιωμένος τραγουδιστής του Supreme, του Let me Entertain You, του Something Stupid, του Angels και δεκάδων άλλων επιτυχιών, έμεινε μόλις για μια ώρα στο διάσημο bar – restaurant της Παράγκας.