Βίντεο: Το πρώτο υποβρύχιο μουσείο της Ελλάδας

«Εδώ κάνεις βουτιά στην ιστορία!», δηλώνει ενθουσιασμένος ένας Αυστριακός τουρίστας αφού έκανε κατάδυση στο ναυάγιο της Περιστέρας στην Αλόννησο, στο πρώτο υποβρύχιο μουσείο της Ελλάδας, το οποίο παρουσιάζει σε ρεπορτάζ του το AFP.

Το ναυάγιο, το οποίο σύμφωνα με τους ειδικούς χρονολογείται περίπου στο 425 π.Χ., βρίσκεται σε βάθος σχεδόν 30 μέτρων, ενώ στον βυθό βρίσκονται περισσότεροι από 4.000 αμφορείς και αγγεία τα οποία μετέφερε το πλοίο.

«Είναι πραγματικά ένα ξεχωριστό και μοναδικό μέρος διότι αποτελεί ένα μίγμα κατάδυσης και αρχαιολογίας», είπε ο 48χρονος Χανς- Γιούργκεν Φέρσερ μετά την κατάδυσή του.

