Βίντεο: Η πισίνα που κόβει την ανάσα στο Ντουμπάι

Το Ντουμπάι καυχιέται ήδη για τον ψηλότερο ουρανοξύστη στον κόσμο και το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο στον κόσμο. Αυτή την εβδομάδα η πόλη κατέγραψε ένα νέο παγκόσμιο ρεκόρ για την μεγαλύτερη και βαθύτερη πισίνα στον κόσμο καθώς η μεγαλύτερη αυτή πόλη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων προσπαθεί να προσελκύσει εκ νέου τουρίστες εν μέσω της πανδημίας.

“Η πισίνα αυτή έχει 60 μέτρα βάθος, 15 μέτρα δηλαδή πιο βαθιά από κάθε άλλη πισίνα στον κόσμο και δύο φορές μεγαλύτερη”, όπως εξηγεί ο Τζάροντ Τζαμπλόνσκι, ο διευθυντής του Deep Dive Dubai, που διαχειρίζεται το πρότζεκτ.

Όπως προσθέτει ο ίδιος, η πισίνα άνοιξε τις πόρτες της στο κοινό την Τετάρτη, ενώ διαθέτει και μια υποβρύχια πόλη και σύγχρονα συστήματα φωτισμού και ήχου που δημιουργούν διαφορετική ατμόσφαιρα.

Περιέχει έναν όγκο νερού όσο με έξι πισίνες ολυμπιακών διαστάσεων, δηλαδή 14,6 εκατομμύρια λίτρα, σύμφωνα με τον ίδιο.

Η ακαδημία των ρεκόρ Γκίνες επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο το νέο αυτό παγκόσμιο ρεκόρ, το οποίο μέχρι σήμερα κατείχε η πισίνα Deepspot στην Πολωνία με βάθος πάνω από 45 μέτρα.

