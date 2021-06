Βίντεο: Η μητέρα του Adrien Rabiot μάλλον πήρε μαθήματα από Ελληνίδα μαμά

Όπως αποκάλυψε το RMC Sport, στην αρχή του αγώνα η οικογένεια του Paul Pogba επιτέθηκε στη μητέρα του Adrien Rabiot (οι συγγενείς των παικτών ήταν στις εξέδρες του γηπέδου, στο Βουκουρέστι), για τα λάθη που είχε κάνει. Μετά το γκολ το τρίτο γκολ της Ελβετίας, η Veronique επέστρεψε την «αγάπη», όταν ρώτησε τους γονείς του Pogba πώς ήταν δυνατόν να χάσει την μπάλα -στο λάθος που στοίχισε το τρίτο γκολ, έστειλε το ματς στην παράταση και τα πέναλτι και τη Γαλλία εκτός προημιτελικών.

Look at how everyone looks at Rabiots mum hahahaha “this bitch is crazy” 😭😭😭😭😭pic.twitter.com/1tzAU4Ec2Z

