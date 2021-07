Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ανακοίνωσε τη συμφωνία με Ντόρτμουντ για τον Σάντσο

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε τη συμφωνία με την Ντόρτμουντ για τη μεταγραφή του Τζέιντον Σάντσο, η οποία σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, θα κοστίσει στους “κόκκινους διαβόλους” 90 εκατομμύρια ευρώ.

Όπως αναφέρει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην ανακοίνωσή της, απομένουν τα διαδικαστικά για την ολοκλήρωση της μεταγραφής και φυσικά η ολοκλήρωση των ιατρικών εξετάσεων, μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του 21χρονου μεσοεπιθετικού, με την εθνική Αγγλίας για το Euro 2020.

Τη φετινή σεζόν ο Σάντσο πραγματοποίησε 38 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας απολογισμό 16 γκολ και 20 ασίστ.

𝗛𝗲𝗮𝗱𝘀 𝘂𝗽.

We have agreed a deal in principle for the transfer of Jadon Sancho to United! 🔴⚪⚫#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) July 1, 2021