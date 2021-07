Εμπορικός Σύλλογος Πάτρας: Απαραίτητα μέτρα στήριξης των Μικρομεσαίων Εμπορικών επιχειρήσεων

Η επανεκκίνηση της αγοράς μετά τα παρατεταμένα lock down δεν έχει διώξει τα απειλητικά σύννεφα πάνω από τις μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις. Οι τζίροι λόγω της μείωσης του εισοδήματος των καταναλωτών, της αβεβαιότητας που επικρατεί και των περιοριστικών μέτρων που ισχύουν έχουν κατακρημνιστεί. Σε συνδυασμό με τα μηνύματα από τον τουρισμό που δεν είναι αισιόδοξα βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα βαθειά οικονομική κρίση που απειλεί να καταστρέψει ότι με κόπους και θυσίες έμεινε όρθιο μετά από 10 χρόνια μνημονίων.

Τεχνάσματα όπως οι πρόωρες και συνεχείς εκπτώσεις έχουν αποδείξει εδώ και μια δεκαετία ότι δεν

βοηθούν την αγορά. Αντίθετα απαξιώνουν τον θεσμό των εκπτώσεων, την αξία των εμπορευμάτων και

των καταστημάτων μας. Όπως και η κατάργηση της Κυριακάτικης αργίας που δημιουργεί αθέμιτο

ανταγωνισμό και κοινωνικό πρόβλημα χωρίς κανένα όφελος για την οικονομία.

Χρειάζονται άμεσα νέα και ουσιαστικά μέτρα για να στηριχθεί η εμπορική μικρομεσαία επιχείρηση για να

μην καταρρεύσει η ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας με τραγικές συνέπειες για την ανεργία και την

κοινωνία.

 Επέκταση της επιδότησης ενοικίου

 Επιδότηση παγίων εξόδων

 Μετατροπή της επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιδότηση ( μη επιστρεπτέα)

 Παράταση της αναστολής πληρωμών προς το Δημόσιο και τα Ταμεία χωρίς τόκους και

προσαυξήσεις.

 Ειδική μέριμνα για το πρόβλημα των αδιάθετων εμπορευμάτων λόγω των lock down και των

περιοριστικών μέτρων. Επιδότηση και δανεισμός άτοκος χωρίς τραπεζικά κριτήρια για την κάλυψη

των επιταγών καθώς η ωρολογιακή αυτή βόμβα θα δημιουργήσει καταστροφικό ντόμινο για

εκδότες και κομιστές.

 Να δημιουργηθεί ειδικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ για την στήριξη των μικρών εμπορικών επιχειρήσεων.

Να υποχρεωθούν οι Τράπεζες να λάβουν υπ’ όψιν τους τις συνθήκες της αγοράς και να μην

αποκλείουν την συντριπτική πλειοψηφία.

 Κατάργηση και διαβούλευση για τον πτωχευτικό κώδικα.

Αυτά είναι τα ελάχιστα για να μην καταστραφεί η μικρομεσαία εμπορική επιχείρηση με ανυπολόγιστες

οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες. Αντίθετα η στήριξή της αποτελεί καθοριστικό παράγοντα

ανάπτυξης, κοινωνικής συνοχής και ανάσχεσης της ανεργίας.

Τέλος θέλουμε να επισημάνουμε πως πρόχειροι πειραματισμοί (όπως τα click away) περί αμιγών και

μεικτών χώρων στην εστίαση και την ψυχαγωγία, πέραν των ηθικών και συνταγματικών προβλημάτων που

έχει, θα δημιουργήσει νέα προβλήματα στους κλάδους αυτούς που έχουν δοκιμαστεί ιδιαίτερα.