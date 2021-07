Bίντεο: Ξέσπασε σε κλάματα ο Ματ Ντέιμον

Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο Φεστιβάλ Καννών, στην πρεμιέρα της ταινίας στην οποία πρωταγωνιστεί ο διάσημος ηθοποιός. Λάμψη, πλατιά χαμόγελα αλλά και αρκετή συγκίνηση είχε η χθεσινή, τρίτη κατά σειρά ημέρα του κινηματογραφικού Φεστιβάλ Καννών, που διεξάγεται διά ζώσης, μετά από πολλούς μήνες κοινωνικού αποκλεισμού λόγω της πανδημίας. Πρωταγωνιστής της βραδιάς ήταν, αναμφισβήτητα, ο Ματ Ντέιμον όχι μόνον της θερμότατης υποδοχής που έτυχε στο κόκκινο χαλί αλλά κυρίως για τις έντονα συναισθηματικά φορτισμένες στιγμές που έζησε μέσα στο Palais de Festival, μην μπορώντας μάλιστα να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

Matt Damon is brought to tears at the #Cannes2021 standing ovation for ‘Stillwater.’ pic.twitter.com/phpK2mOJT1

— Ramin Setoodeh (@RaminSetoodeh) July 8, 2021