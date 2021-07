Bίντεο: Αποκαταστάθηκαν οι ζημιές στο γκράφιτι του Ράσφορντ

Μεγάλη κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίας του Μάντσεστερ για τον βανδαλισιμό στο γκράφιτι του Ράσφορντ – Μηνύματα αγάπης κατέκλυσαν το σημείο, ενώ η ζημιά διορθώθηκε άμεσα.

Τα ξημερώματα της Δευτέρας, λίγες ώρες μετά τον τελικό του Euro 2020, Άγγλοι οπαδοί βανδάλισαν το εντυπωσιακό γκράφιτι του Μάρκους Ράσφορντ στην περιοχή του Μάντσεστερ, γράφοντας με σπρέι ρατσιστικά σχόλια προς των 23χρονο φορ της Γιουνάιτεντ με αφορμή το χαμένο πέναλτι απέναντι στην Ιταλία.

Η τοπική κοινωνία όμως έδειξε γρήγορα αντανακλαστικά, καλύπτοντας τα σχόλια αυτά με ζωγραφιές, καρδιές, αλλά και μηνύματα αγάπης, γεμίζοντας σχεδόν όλο τον τοίχο σε μια όμορφη και συγκινητική κίνηση στήριξης προς τον νεαρό άσο!

How racist vandalism became an overwhelming tower of support.

Messages for @MarcusRashford from the local community are still flooding in after he suffered racist abuse and his mural in Manchester was defaced.#HateWontWin ❤️pic.twitter.com/Jp6UIPlnZ3

— Sky Sports Football (@SkyFootball) July 13, 2021