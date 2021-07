Το ανιστόρητο κλίμα της εποχής – Οι «τσάμηδες» σε προκλητική τροχιά

Νικόλαος Δ. Κανέλλος

Πρέσβης επί τιμή – Πρώην Πρεσβευτής της Ελλάδας σε Κόσοβο, Σλοβακία, Βιετνάμ Αζερμπαϊτζάν – Αντιπρόεδρος ΕΙΠΔ

Στο τελευταίο δεκαήμερο, στην Αλβανία, στο Τέτοβο, στα Σκόπια, στο Πρίζρεν και στη Σμύρνη έλαβαν χώρα πρωτοφανείς πολιτικές «κακοτεχνίες». Οι Τσάμηδες έστησαν μια προκλητική πινακίδα σε ένα πρωτοφανές μνημείο «γενοκτονίας» και κατέθεσαν στεφάνια με μαύρα τριαντάφυλλα.

Τα συμπεράσματα που ένας κοινούς νους μπορεί να βγάλει είναι:

– η προσβλητική και ανιστόρητη κίνηση υποθάλπει μια υποβολιμαία προπαγανδιστική πρωτοβουλία που προφανώς έχει την ανοχή των αρχών …

– όπως συνηθίζεται,στην επίκληση της προληπτικής νόμιμης χρήσης «βίας», οι φίλοι γείτονες μας, προσπαθούν να μιμηθούν τους Τούρκους στις μαξιμαλιστικές τους διεκδικήσεις.

Η πλακέτα που έβαλαν οι Τσάμηδες στο δήθεν «κοιμητήριο» τους στους Αγίους Σαράντα (από 2012 στη Τζάρα) είναι όλη η πρόκληση.

Διαβάζω σε αλβανικά ΜΜΕ:

′′Java Chame ′′ culminated with homage to Monumental Cemetery ′′ Roses of Chameria ”, in Kllogjer, Saranda, where 2900 Albanians of Cham ërria rest.

Thousands of Albanian citizens, among them from Kosovo and Northern Macedonia, joined the event organized by the Justice, Integration and Unity Party, the Association ′′ Chameria ′′ and the Çam ërria Foundation ′′ Hasan Tahsini, in commemoration of the 77th anniversary of the Greek genocide on Cham population, and a memorial plate was discovered.

This Monumental Cemetery awaits 2900 men, women, children and elderly people who after being expelled from their lands in Chameria by Napoleon Zerva gangs, tragically lost their lives to thirst, hunger and diseases during the march to Albania.

***

Μετάφραση:

«Η πλακέτα εγκαινιάζεται στη μνήμη των 2.900 θυμάτων των Αλβανών της Τσαμουριάς από τον Έλληνα γενοκτόνο…Χιλιάδες Αλβανοί πολίτες, μεταξύ των οποίων από το Κοσσυφοπέδιο και τη Βόρεια Μακεδονία, συμμετείχαν στην εκδήλωση που διοργανώθηκε από το Κόμμα Δικαιοσύνης, Ένταξης και Ενότητας, την ένωση “Chameria” και το Ίδρυμα Çam ërria – Χασάν Ταχσίνι, για τον εορτασμό της 77ης επετείου από την γενοκτονία που διέπραξαν οι Έλληνες εναντίον των Τσάμηδων … Αυτό το μνημειακό νεκροταφείο περιμένει 2.900 άνδρες, γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένους, οι οποίοι αφού εκδιώχθηκαν από τη γη τους στην Τσαμουριά, από τις συμμορίες του Ναπολέοντα Ζέρβα, έχασαν με τραγικό τρόπο τη ζωή τους από τη δίψα, την πείνα και τις ασθένειες κατά τη διάρκεια της πορείας τους προς την Αλβανία.»

Απίστευτα,τραγικά και προκλητικά.

Μήπως θα έπρεπε οι Αλβανοί φίλοι μας να σκεφτούν καλύτερα και να αλλάξουν νοοτροπία η σκέψη προσέγγισης μαζί μας;

Εάν οι Έλληνες είχαν τάση γενοκτονική για τους Αλβανούς και το αλβανικό έθνος, γιατί από το 1990 ευκαιρίας δοθείσης περιέθαλψε ένα εκατομμύριο πολίτες της;

Ο τότε Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης,σε επίσκεψη του στην Αλβανία και σε συνέντευξη Τύπου στην οποία ήμουν δίπλα του, εκπροσωπώντας την Πρεσβεία, είχε πει ότι οι τσάμηδες ήταν συνεργάτες των ναζί και καταδικασμένοι ως κοινοί εγκληματίες.