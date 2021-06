Βίντεο: Κάτι παίζεται με τα UFO στις ΗΠΑ

Ανησυχία για την «απειλή» που συνιστούν τα UFO για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ διατυπώνουν σημαίνοντες Αμερικανοί πολιτικοί μετά την εμπιστευτική ενημέρωσή τους για το περιεχόμενο πολυαναμενόμενης έκθεσης για «μη αναγνωρισμένα εναέρια φαινόμενα» (UAP), όπως τα αποκαλεί η αμερικανική κυβέρνηση.

Μέλη του Κογκρέσου ενημερώθηκαν για το περιεχόμενο της έκθεσης του Πενταγώνου, που αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα μέχρι τις 25 Ιουνίου, και ορισμένα εξ αυτών δήλωσαν ότι ανησυχούν βαθιά με τα ευρήματα. «Είναι σαφές ότι κάτι συμβαίνει, που αδυνατούμε να χειριστούμε», δήλωσε στο ΤΜΖ ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής του Τενεσί, Τιμ Μπέρτσετ.

Τα τελευταία χρόνια δόθηκαν στη δημοσιότητα βίντεο που δείχνουν πιλότους του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ να έρχονται αντιμέτωποι με αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενα αντικείμενα (ΑΤΙΑ), που ορισμένοι πίστευαν ότι δείχνουν εξωγήινα UFO, ανάμεσά τους κι ένα βίντεο που τράβηξε μαχητικό F-18 του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ με ένα ΑΤΙΑ να πετά στον ουρανό κοντά στο Σαν Ντιέγκο το 2004.

“I don't know who's building it, who's got the technology, who's got the brains. But there's something out there that was better than our airplane,” says fmr. Navy pilot David Fravor about his experience with a UFO off the Pacific coast in 2004. https://t.co/fSMVvwynzc pic.twitter.com/aDDIPg3TJq

— 60 Minutes (@60Minutes) May 16, 2021