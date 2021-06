Βίντεο: Ελέφαντες απέδρασαν από καταφύγιο κι έκαναν ζημιές ενός εκατομμυρίου!

Ένα κοπάδι 15 ελεφάντων προκάλεσε καταστροφές στη νοτιοδυτική Κίνα, συμπεριλαμβανομένης της καταστροφής ολόκληρων χωραφιών καλαμποκιού και της συντριβής σιταποθηκών, αφού δραπέτευσε από ένα φυσικό καταφύγιο.

Την εβδομάδα που πέρασε, οι ελέφαντες άδειασαν μια δεξαμενή νερού, σύμφωνα με την τηλεόραση, η οποία αποτιμά το κόστος των ζημιών που έχουν προκαλέσει από τότε που αναχώρησαν για την εκδρομή τους σε 6,8 εκατομμύρια γουάν (περίπου 870.000 ευρώ), καθώς 560 στρέμματα καλλιεργημένων εκτάσεων έχουν λεηλατηθεί.

Δεν είναι ακόμα σαφές πως οι άγριοι ασιατικοί ελέφαντες, ένα προστατευόμενο είδος στην Κίνα, ξέφυγαν από το εθνικό καταφύγιο Xishuangbanna στην επαρχία Γιουνάν.

🇨🇳🐘 Measures taken to keep migrating #elephants away from residential zones in #Yunnan.

🇨🇳🐘 #云南 #野象“旅行团”近日一路北迁,有关部门采取措施全力防范象群迁徙带来的公共安全隐患,确保人象安全。

by 吴歌 via CGTN pic.twitter.com/DDfH26nY2b

— CCTV Asia Pacific (@CCTVAsiaPacific) June 1, 2021