Βίντεο: Εξερευνώντας το ναυάγιο του γερμανικού τσιμεντόπλοιου στα Λιχαδονήσια

Η ομάδα Up Stories ένα μοναδικό βίντεο από ένα σπάνιο ναυάγιο, μίας και μόνο δύο τέτοιου τύπου ναυάγια έχουν ανακαλυφθεί σε ολόκληρο τον κόσμο. Πιο συγκεκριμένα το Up Stories σε συνεργασία με την παγκοσμίως καταξιωμένη καταδυτική ομάδα Top to Bottom και με την υποστήριξη των προϊόντων Regina Planet που συνεισφέρουν στο έργο του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος» και της δράσης του Save the Aegean παρουσιάζουν μια ερευνητική αποστολή στο ναυάγιο του Τσιμεντόπλοιου “PIONEER I” που βρίσκεται στα εκπληκτικά Λιχαδονησια.

Ναι καλά διαβάσατε. Το ναυάγιο που βρίσκεται στα Λιχαδονήσια και αποτελεί ατραξιόν και πόλο έλξης για όσους επισκέπτονται το φημισμένο αυτό σύμπλεγμα νησιών είναι κατασκευασμένο από τσιμέντο (Οπλισμένο σκυρόδεμα) και όχι από ξύλο η σίδερο όπως έχουμε συνηθίσει να είναι τα καράβια στις μέρες μας. Πρόκειται για μια τεχνολογία που είχε αναπτύξει ο Γερμανικός Στρατός κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και εξυπηρετούσε τόσο στον χρόνο παραγωγής ενός τέτοιου είδους πλοίου. Όσο και στην έλλειψη χάλυβα εκείνη την εποχή.

Το ναυάγιο του τσιμεντόπλοιου PIONEER I βρίσκεται στον βυθό της συγκεκριμένης περιοχής από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και οι πληροφορίες αναφέρουν πως όταν βομβαρδίστηκε ήταν φορτωμένο με πολεμικό υλικό το οποίο προοριζόταν για τον ανεφοδιασμό των κατεχόμενων νησιών καθώς και την αποστολή εφοδίων στα Afrika Corps. Τα τσιμεντόπλοια καθελκύονταν στην «Γερμανική σκάλα» στον Πειραιά. Πιο συγκεκριμένα το ανώτερο τμήμα του ναυαγίου βρίσκεται στα 9 μέτρα βάθος και φτάνει τα 16 μέτρα.