Βίντεο: Ο Χάαλαντ στη Μύκονο μαζί με τον Μαχρέζ

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ τρελαίνει κόσμο στα γήπεδα της Ευρώπης με τη φανέλα της Ντόρτμουντ τον τελευταίο 1,5 χρόνο, ωστόσο αποδεικνύεται πως δεν είναι μόνο εντυπωσιακός στο χορτάρι αλλά και έξω από αυτό.

Erling Haaland is partying with Riyad Mahrez on holiday in Mykonos 👀

(via dawnward4/Instagram) pic.twitter.com/rDlAtPvurE

— ESPN FC (@ESPNFC) June 14, 2021