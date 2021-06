Τεχνητή Νοημοσύνη και Ανθρώπινα Δικαιώματα – Συμμετοχή του Αρσακείου Λυκείου Πατρών σε διεθνές ερευνητικό πρόγραμμα

Δεκαεπτά (17) μαθητές της Α΄τάξης του Αρσακείου Λυκείου Πατρών συμμετείχαν σε ερευνητικό πρόγραμμα μικρής κλίμακας (project) με θέμα : «Δικαιώματα του Παιδιού και Τεχνητή Νοημοσύνη (ΔΙΚΑΙΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΡΟΜΠΟΤ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ – ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ)». Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Joint Research Center) που εδρεύει στη Σεβίλλη Ισπανίας σε συνεργασία με τη UNICEF-ΝΕW YORK από τις Η.Π.Α. και το HONDA Research Institute Japan -ΤΟΚΥΟ από την Ιαπωνία. Η έρευνα συντονίστηκε από την κ. Β. Χαρίση (Research Scientist στο JRC). Πρόκειται για την πιλοτική φάση ενός project

με τίτλο Policy Guidance on AI for Children: Pilot testing and case studies για το οποίο εργάστηκαν μαζί με την κ. Χαρίση οι εκπαιδευτικοί Χρήστος Ζώτος (καθ. Πληροφορικής, ΜSc) και Νίκος Γιαννακόπουλος (Χημικός, MSc–MEd) . Η έρευνα ήταν χωρισμένη σε τέσσερις ενότητες που υλοποιήθηκαν στο I.S.LAB (Intelligent System Laboratory) του Αρσακείου Λυκείου Πατρών.

Με τη συμμετοχή των μαθητών σε αυτό το πρόγραμμα παρέχεται η δυνατότητα στους ερευνητές επιστήμονες να κατανοήσουν τις απόψεις των παιδιών για τα δικαιώματά τους στο πλαίσιο της τεχνητής νοημοσύνης, με ιδιαίτερη έμφαση στη ρομποτική. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν παιδιά από τέσσερα εκπαιδευτικά ιδρύματα σε τέσσερις χώρες παγκοσμίως (Ελλάδα, Ιαπωνία, Ουγκάντα και Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής). Για το Αρσάκειο Λύκειο Πατρών είναι ιδιαίτερα τιμητικό να συμμετέχει σε παγκόσμιες ερευνητικές δράσεις που προάγουν τη δημιουργική σκέψη των μαθητών σε περιπτώσεις επιστημονικής έρευνας που βρίσκονται στην αιχμή της επιστήμης του μέλλοντος που είναι η ψηφιακή τεχνολογία στην μετά 5G εποχή.