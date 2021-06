Συνωμοσιολόγου απολογία

Βλέποντας το αδιέξοδο της τακτικής του δημοσίου εξευτελισμού των «ψεκασμένων», η αντιμετώπισή τους έγινε πιο λεπτή: «Πώς να μιλάτε σε συνωμοσιολόγους – και να παραμείνετε ευγενείς», συμβουλεύει το ΜΙΤ, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνοδεύει σχετικό εγχειρίδιο με βοηθητικά σχηματάκια:

Ο Πόπερ στον Β’ τόμο παραφράζει τον νομικό όρο και εισάγει την «θεωρία συνωμοσίας της κοινωνίας», ή ορθότερα την «συνωμοτική θεωρία της κοινωνίας» (the conspiracy theory of society), διατυπώνοντας την άποψη ότι στον σύγχρονο κόσμο οι Ομηρικοί θεοί αντικαθίστανται στο συλλογικό ασυνείδητο από πανίσχυρες μυστικές συνωμοτικές ομάδες.

Οδηγίες για την αντιμετώπισή αυτών των αναλυτών δόθηκαν το 1967 από την CIA με το περίφημο εσωτερικό έγγραφο 1035-960, το οποίο έκανε εκτενή αναφορά στις εν λόγω δημοσιεύσεις, προτείνοντας τακτικές αντίκρουσης των «θεωριών συνωμοσίας» (conspiracy theories), των συνωμοσιολόγων (conspiracy theorists) και της «συνωμοσιολογίας» (conspiracy talk).

Χωρίς να μπορούμε να επιβεβαιώσουμε σε ποιο βαθμό, ευλόγως μπορούμε να υποθέσουμε ότι η CIA θα επιχείρησε να υλοποιήσει αυτές τις οδηγίες, ενδεχομένως κινητοποιώντας το διαθέσιμο σ’ εκείνη δίκτυο εκδοτών και δημοσιογράφων που αποκάλυψε το πόρισμα της Επιτροπής Church. Ενδιαφέροντα είναι τα αποτελέσματα αναζήτησης των σχετικών όρων από βιβλία, όπως αυτά παρέχονται από την Google (βλ. εικόνα).

Είναι όμως σαφές ότι παρότι ο όρος προϋπήρχε (π.χ. με την νομική του έννοια), ούτε ευρέως δημοφιλής ήταν, ούτε ιδιαιτέρως υποτιμητικός. Η χρήση του, ιδίως στον «πληθυντικό αγενείας», αυξάνει αφενός μετά τον Πόπερ, αλλά πολύ περισσότερο μετά την δολοφονία Κένεντι.

Στα καθ’ ημάς, ιδιαιτέρως δημοφιλής ήταν η θεωρία για την περιβόητη «δήλωση Κίσινγκερ» περί ελληνικής γλώσσας, και που έφτασε να αναπαραχθεί από τον Λάκη Λαζόπουλο στο Αλ Τσαντίρι του Alpha (ως πηγή της ο π. Μεταλληνός ανέφερε τον Παύλο Μπακογιάννη, ενώ η Λιάνα Κανέλλη την Turkish Daily News).

Επίσης, μετά την κρίση του 2008 θέριεψαν οι θεωρίες περί συμμετοχής «των Ρότσιλντ» στην ίδρυση της Τραπέζης της Ελλάδος, ή της «εξαφάνισης» των αποθεμάτων χρυσού, και οι οποίες έφτασαν να αναμεταδοθούν στο «Κουτί της Πανδώρας» από κρατικό κανάλι! Τις θεωρίες αυτές αντέκρουσα σε άρθρο (Τράπεζα της Ελλάδος: μεταξύ συνωμοσιολογίας και ιστορίας) βασισμένο σε πρωτογενή έρευνα στα κλειστά αρχεία της ΤτΕ στον Χολαργό, για το βιβλίο μου «Το Χρήμα στην Ελλάδα».

Οι δημοσιογράφοι όμως είναι που τις κάνουν ευρύτερα γνωστές. Π.χ. ο Neil Sheehan των New York Times δημοσίευσε τα Pentagon Papers και οι Woodward – Bernstein της Washington Post αποκάλυψαν την υπόθεση Watergate , σε μια εποχή που το κοινό εμπιστευόταν τον Τύπο.

Επιστρέφοντας στον κορωνοϊό, ένα πρόσφατο σκάνδαλο αφορά σε άρθρο της 22/5/2020 στο Lancet, που αμφισβητούσε την αποτελεσματικότητα της χλωροκίνης και υδροξυχλωρικίνης στην αντιμετώπιση του COVID-19. Το άρθρο υποτίθεται ότι βασιζόταν σε δεδομένα της Surgisphere Corporation από 96.032 ασθενείς, και εξαιτίας του ο ΠΟΥ εγκατέλειψε τις κλινικές δοκιμές στα φάρμακα αυτά. Όμως στις 2 Ιουνίου το περιοδικό δημοσίευσε «Έκφραση ανησυχίας» σχετικά με τα δεδομένα αυτά, αναμένοντας ανεξάρτητο έλεγχό τους. Η Surgisphere, μάλλον εταιρεία-βιτρίνα, αρνήθηκε να τα παραδώσει και το περιοδικό απέσυρε το άρθρο στις 4 Ιουνίου, οπότε και ο ΠΟΥ επανεκκίνησε τις κλινικές δοκιμές. Παρά το αίσιο τέλος, η ύπαρξη ακριβότερων φαρμάκων από ανταγωνίστριες εταιρείες θα μπορούσε να δημιουργήσει εύλογες υποψίες, και το μοναδικό ανάχωμα απέναντι σε αυτές θα ήταν η εμπιστοσύνη στην ακεραιότητα των επιστημόνων.

Δυστυχώς όμως, δημοσιογράφοι και επιστήμονες την πατήσαμε όπως ο Πέτρος και ο Λύκος: δεν μας πιστεύουν ούτε όταν λέμε την αλήθεια, και φτάσαμε να κινδυνεύουμε από επιδημίες σχεδόν εξαφανισμένων ασθενειών διότι το κοινό φοβάται τα εμβόλια.

Αυτή είναι η δική μας ευθύνη και πρέπει να την αναλάβουμε ακέραια.

…φταίτε κι εσείς…

Βεβαίως οι «ειδικοί» δεν είμαστε οι μόνοι υπεύθυνοι. Οι ανειδίκευτοι πολίτες που δεν ανήκουν στις τάξεις μας δεν είναι άμοιροι ευθυνών για την κατάσταση αυτή, και θα ήταν εξαιρετικά υποτιμητικό να τους κατατάξουμε στην κατηγορία των ανεύθυνων παιδιών. Αν η γνώμη είναι δικαίωμα, η άποψη είναι προνόμιο που κατακτάται με κόπο και μελέτη, και όχι με έναν λογαριασμό στο Facebook.

Το ευρύ κοινό δεν μπορεί να γνωρίζει κάθε εξειδικευμένο αντικείμενο και μπορούμε ευθαρσώς να πούμε σε κάποιον «δεν γνωρίζεις» χωρίς να τον προσβάλλουμε αλλά και χωρίς να τον χαϊδέψουμε.

Μπορούμε να του πούμε ότι η Γη δεν είναι επίπεδη, ότι δεν μας έχουν επισκεφθεί εξωγήινοι και ότι τα εμβόλια σώζουν ζωές όταν οι κλινικές μελέτες και η διασφάλιση ποιότητας γίνονται σωστά. Αρκεί η επαγγελματική μας ακεραιότητα να είναι άμεμπτη και η στάση μας απέναντί του να μην διακατέχεται από περιφρόνηση–η οσμή της περιφρόνησης δεν καλύπτεται ούτε με τα καλύτερα επικοινωνιακά αποσμητικά.

…φταίνε και οι άλλοι

Από τους πρώτους μήνες της πανδημίας, διάφοροι Ρεπουμπλικανοί αλλά και ο ίδιος ο Ντοναλντ Τραμπ (30/4/2020) είχαν υπαινιχθεί την μη φυσική προέλευση του κορωνοϊού και την διαρροή του από το Ινστιτούτο Ιολογίας της Γουχάν. Αμέσως, η άποψη αυτή χαρακτηρίσθηκε τοξική και πολεμήθηκε σε όλα τα έγκυρα έντυπα και στα κοινωνικά δίκτυα. Επιστολή 27 επιστημόνων στο Lancet–θυμάστε τους «29 κατασκευαστές πλυντηρίων»;–μιλούσε για «θεωρίες συνωμοσίας», και άρθρο της Washington Post για «περιθωριακές θεωρίες».

Το εμπάργκο έσπασε ο επί τέσσερις δεκαετίες επιστημονικός συντάκτης των New York Times με άρθρο του στο Medium (2/5/2021). Το άρθρο αναδημοσιεύθηκε στο Bulletin of the Atomic Scientists και από την στιγμή εκείνη η «θεωρία συνωμοσίας» νομιμοποιήθηκε.

Ο ίδιος ο Άντονι Φάουτσι δήλωσε στις 11/5/2021 ότι δεν είναι πλέον πεπεισμένος για την φυσική προέλευση του ιού και ότι αυτή θα πρέπει να διερευνηθεί. Στις 23/5 η Wall Street Journal υιοθέτησε την υπόθεση περί κινεζικής διαρροής σε πρωτοσέλιδο άρθρο. Δύο ημέρες μετά η WaPo κατάπιε τα λόγια της δημοσιεύοντας χρονικό με το πώς η θεωρία αυτή έγινε «αξιόπιστη» και το Facebook σταματά να την λογοκρίνει.

Επιπλέον, εκτεταμένο και εντυπωσιακής τεκμηρίωσης άρθρο στο Vanity Fair (3/6/2021)–ένα έντυπο λάιφσταϊλ!–διερεύνησε την αμερικανική χρηματοδότηση προς το Ινστιτούτο Ιολογίας της Γουχάν για έρευνα νέας λειτουργίας (gain-of-function research) σε κορωνοϊούς νυχτερίδων. «Νέα λειτουργία» είναι και η μεταδοτικότητα στον άνθρωπο!

Το άρθρο αναδείκνυε τον Peter Daszak ως εμπνευστή και συνυπογράφοντα της προαναφερθείσας επιστολής των «27 επιστημόνων», αλλά και Πρόεδρο της Ecohealth Alliance. Αυτή η οργάνωση είχε αναλάβει την διοχέτευση της αμερικανικής ερευνητικής χρηματοδότησης στην Κίνα, και ο Daszak προφανώς θα ήθελε τα βλέμματα να στραφούν αλλού.

Οι «συνωμοσιολόγοι» του περασμένου έτους είναι δικαιολογημένα ενθουσιασμένοι. Δικαιώνονται μετά από τόσους μήνες κακομεταχείρισης, ύβρεων και λογοκρισίας στα κοινωνικά δίκτυα, ενώ οι πρώην υβριστές τους αναγκάζονται να παραδεχθούν δημοσίως την πλάνη τους.

Η αλήθεια έλαμψε; Ίσως όχι…

Τα άρθρα που μιλούν ανοιχτά πλέον για διαρροή τροποποιημένου ιού από κινεζικό εργαστήριο, δεν παρέχουν ούτε μία απόδειξη αυτών των ισχυρισμών. Κάνουν μια σειρά από ευλογοφανείς συνεπαγωγές, αλλά δεν τεκμηριώνουν με σαφείς αποδείξεις το πότε, πώς, πού και ποιοι δημιούργησαν και διέρρευσαν τον τεχνητό ιό. Διατυπώνουν δηλαδή και εκείνα μια «θεωρία συνωμοσίας», αποδεκτής όμως από μεγάλα τα ΜΜΕ και κρατικούς οργανισμούς. Κανείς όμως δεν τους θεωρεί διανοητικά διαταραγμένους.

Και την αξιοπιστία της θεωρίας αυτής καθόλου δεν ενισχύει το ότι συγγραφέας του προαναφερθέντος άρθρου της WaPo της 23/5, δεν είναι άλλος από τον Michael R. Gordon, που στις 8/9/2002 είχε συνδημοσιεύσει στους New York Times άρθρο για τα όπλα μαζικής καταστροφής του Ιράκ, το οποίο οι ΝΥΤ αναίρεσαν ως ψευδές δύο χρόνια αργότερα. Αφού όμως μια χώρα είχε μετατραπεί σε σωρό ερειπίων. Άλλη μια ψευδής «θεωρία συνωμοσίας», που δεν ήρθε από «ψεκασμένους» αλλά από μεγάλα ΜΜΕ. Όπως και η ψευδής θεωρία περί συνωμοσίας Σαντάμ Χουσεΐν και Αλ Κάιντα για την επίθεση στους Διδύμους Πύργους.

Το πρωτοφανές το θέμα του κορωνοϊού είναι ότι οι «έγκυρες» πηγές καλούν τώρα το κοινό να αποδεχθεί την θεωρία συνωμοσίας που μέχρι χτες οι ίδιες καταδίκαζαν, θυμίζοντας την σκηνή από το 1984 στην οποία, στο μέσον μιας οργισμένης ομιλίας κατά της Ευρασίας, ο ομιλητής παίρνει ένα σημείωμα, και συνεχίζει ακάθεκτος την οργισμένη ομιλία, αλλά κατά της Ανατολασίας! Ταυτόχρονα το κοινό καλείται να παραμείνει «ορθολογικό» και να «ακολουθεί την Επιστήμη», την στιγμή που δεν την ακολουθούμε ούτε καν εμείς οι Επιστήμονες.

Αγωγή ή θεραπεία;

Σήμερα, ο όρος «θεωρίας συνωμοσίας» έχει καταλήξει να χρησιμοποιείται πρωτίστως ως ρετσινιά που τερματίζει τον διάλογο με μια αντισυμβατική άποψη, αποφεύγοντας το διάλογο με το περιεχόμενό της. Λειτουργεί δηλαδή ως μορφή λογοκρισίας που βασίζεται στον φόβο του οστρακισμού της ανυποληψίας.

Αυτό δεν αναιρεί το ότι πολλές θεωρίες συνωμοσίας είναι λανθασμένες, και ότι οι υποστηρικτές τους πλανώνται πλάνην οικτράν.

Πώς λοιπόν προσεγγίζουμε το πρόβλημα;

Υπάρχουν θεωρίες τόσο αυταπόδεικτα εσφαλμένες, αλλά και τόσο ανώδυνες, όπως π.χ. η θεωρία της επίπεδης γης, που θα μπορούσαν με ασφάλεια να αγνοηθούν. Άλλωστε, πολλοί πιστεύουν σε ομοίως αστήρικτες θεωρίες, όπως η αστρολογία και η ομοιοπαθητική, και δεν το κάνουμε θέμα.

Υπάρχουν άλλες που, παρότι εσφαλμένες, εκ πρώτης όψεως αξίζουν διερεύνηση. Άλλωστε, ακόμη και ένα χαλασμένο ρολόι λέει την σωστή ώρα δυο φορές τη μέρα. Ένας από τους λόγους που επεδίωξα πρόσβαση στα κλειστά αρχεία μετόχων της Τραπέζης της Ελλάδος στον Χολαργό, ήταν και η τεκμηριωμένη αξιολόγηση της συνωμοσιολογίας «έγκυρων» σχολιαστών όπως του Κ. Βαξεβάνη και του Κ. Καζάκη, πάντα όμως σεβόμενος το ακροατήριό τους.

Θεωρώ ότι και το αντιεμβολιαστικό κίνημα συνιστά μια τέτοια περίπτωση, και ότι απαιτεί αντιμετώπιση τεκμηριωμένη αλλά και με ειλικρινή σεβασμό–εξ’ ορισμού κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει από «πολεμιστές του πληκτρολογίου» στα κοινωνικά δίκτυα, αλλά ούτε και από επικοινωνιολόγους.

Και μερικές φορές η έρευνα μας οδηγεί σε πραγματικές συνωμοσίες.

Προϋπόθεση όμως για να λειτουργήσει όλη η παραπάνω αυτή η διαδικασία είναι η απενοχοποίηση της «συνωμοσιολογίας», αλλά σε ένα ορθολογικό πλαίσιο.

Συνολικά, και εδώ δυστυχώς μπαίνουμε στο ευχολόγιο, τα ελάχιστα προαπαιτούμενα για κάτι τέτοιο είναι αφενός η στέρεα γενική παιδεία, ώστε το ανειδίκευτο κοινό να μπορεί να κάνει μια εκ πρώτης όψεως ορθή αξιολόγηση, αφετέρου η δεοντολογική ακεραιότητα των ειδικών–δημοσιογράφων και επιστημόνων–ώστε να ανακτήσουν και να διατηρήσουν την αξιοπιστία τους.

Χωρίς αυτά τα ελάχιστα προαπαιτούμενα, είμαστε καταδικασμένοι να μπερδεύουμε το σύμπτωμα με την ασθένεια και να μην θεραπευόμαστε ποτέ.