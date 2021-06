Πάτρα – Πίνουν επικίνδυνο νερό οι πολίτες; Τί απαντά ο δήμος και ποια στοιχεία παραθέτει

Την παρέμβαση του Δήμου Πατρέων, προκάλεσαν δημοσιεύματα που θέλουν την Πάτρα, στη λίστα με τις πόλεις με επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία νερό.

Ο δήμος σήμερα ανακοινώνει τα εξής:

Με αφορμή δημοσιεύματα σε site, περί επικίνδυνου νερού για βρέφη και παιδιά σε 9 πόλεις της Ελλάδας, μεταξύ των οποίων και η Πάτρα, τα οποία προκάλεσαν εύλογη ανησυχία στους καταναλωτές της πόλης μας, η ΔΕΥΑΠ παραπέμπει σε επιστολή της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΕΔΕΥΑ), προς τον Υπουργό Υγείας Β. Κικίλια, στην οποία μεταξύ άλλων, αναφέρονται τα εξής: «Οι ισχυρισμοί είναι τελείως ανυπόστατοι, αφού το ισχύον θεσμικό πλαίσιο προβλέπει όριο για τα νιτρικά 50 mg/1 για το πόσιμο νερό. Τον Δεκέμβριο του 2020 μάλιστα, ψηφίστηκε η νέα Ευρωπαϊκή οδηγία, για το πόσιμο νερό (2184/2020/Ε.Ε.) που προβλέπει επίσης, το όριο των 50 mg/1 για τα νιτρικά στο πόσιμο νερό. Το όριο αυτό είναι σύμφωνο με τη σχετική σύσταση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και δεν έχει αλλάξει για περισσότερα από 30 χρόνια.

Κύριε Υπουργέ, όπως αντιλαμβάνεσθε, τα παραπάνω άρθρα, εκπορεύονται από ιδιωτικά συμφέροντα υπέρ των εμφιαλωμένων νερών και θίγουν άμεσα το Υπουργείο σας, ως θεσμικά αρμόδιο φορέα για τον έλεγχο της τήρησης της ισχύουσας νομοθεσίας από τους πάροχους ύδρευσης. Παραπέρα, κλονίζουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στο νερό της βρύσης και με τον τρόπο αυτό, αναιρούν τον βασικό σκοπό του θεσμικού πλαισίου για την ποιότητα του πόσιμου νερού, την εφαρμογή του οποίου εγγυάται το Υπουργείο Υγείας».

Επίσης η ΔΕΥΑΠ, παραπέμπει και σε επιστολή του Εργαστηρίου Υγιεινής του Πανεπιστημίου Πατρών, προς την ΔΕΥΑ Θήβας, η οποία απαντά σε ερώτημα που κατατέθηκε μετά και πάλι από σχετικό δημοσίευμα.

ΟΙ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΘΕΤΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ:

ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Δ/ντής: Καθηγητής Μ. Λεοτσινίδης

Τηλ. & Fax 2610969880, 2610969112

e-mail: mleon@med.upatras.gr

Πανεπιστημιούπολη

265 04 ΠΑΤΡΑ

Πάτρα, 23/3/2021

Αρ. Πρωτ.: 73

Προς Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Θήβας (ΔΕΥΑΘ) Υπόψη προέδρου, κ. Βόλη Κωνσταντίνου

Αξιότιμε κ. πρόεδρε

Σε απάντηση σχετικού ερωτήματός σας που αφορά στο δημοσίευμα της Real News (21 Μαρτίου 2021) για το όριο των νιτρικών στο πόσιμο νερό, θα ήθελα να σας γνωρίσω ότι:

1. Το όριο των νιτρικών στο νερό που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία [98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 3ης Νοεμβρίου 1998 όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260, 7.10.2015)] και τη σχετική Ελληνική ΚΥΑ [ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 67322 (ΦΕΚ 3282Β’ – 19-9-2017)] είναι 50 mg/L εκφρασμένο ως συγκέντρωση νιτρικών ιόντων (NO3-). Το ίδιο όριο (50 mg/L NO3-), έχει διατηρηθεί στη νέα Οδηγία (ΕΕ) 2020/2184 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης

(αναφέρεται στη σελίδα L 435/37 της εν λόγω Οδηγίας (23.12.2020). 2. Το όριο στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είναι 10 mg/L εκφρασμένο ως συγκέντρωση νιτρικού αζώτου (Ν_NO3-). Αν το όριο αυτό εκφραστεί ως νιτρικά ιόντα (δηλαδή με τον ίδιο τρόπο που εκφράζεται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία), τότε το όριο αυτό είναι 44 mg/L NO3-.

3. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (2017) θέτει ως κατευθυντήρια τιμή για τα νιτρικά ιόντα τη συγκέντρωση 50 mg/L ως νιτρικά, η οποία έχει βασισθεί σε αποτελέσματα επιδημιολογικών ερευνών που τεκμηριώνουν απουσία επιπτώσεων στην υγεία (μεθαιμοσφαιριναιμία και θυρεοειδικές επιδράσεις) σε αυτά τα επίπεδα

και θεωρούνται προστατευτικά για τα βρέφη που τρέφονται με μπιμπερό και, κατά συνέπεια, και για τις υπόλοιπες ομάδες πληθυσμού.

4. Όπως αντιλαμβάνεται κάποιος, τα θεσμοθετημένα όρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (50 mg/L ως νιτρικά), της EPA της Αμερικής (44 mg/L ως νιτρικά) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (50 mg/L ως νιτρικά), είναι ίδια ή σχετικά παρόμοια.

Τέλος ας επισημανθεί ότι είναι τουλάχιστον αδόκιμο να δημιουργούνται εντυπώσεις και φόβοι στο κοινό, και ιδιαίτερα εν μέσω των δύσκολων καταστάσεων που όλοι βιώνουμε λόγω της πανδημίας. Ο συντάκτης του άρθρου θα έπρεπε να διερευνήσει βαθύτερα το θέμα όσον αφορά στα υφιστάμενα όρια παγκοσμίως, προτού χαρακτηρίσει με τόσο εμφατικό τρόπο το νερό 27 περιοχών της Ελλάδας ως επικίνδυνο.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

EU, 1998. Drinking Water Directive (Council Directive 98/83/EC of 3 November 1998 on the quality of water intended for human consumption

EU, 2020. Revised Drinking Water Directive (EU) 2020/2184 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2020 on the quality of water intended for human consumption

Ward, M. H., Jones, R. R., Brender, J. D., de Kok, T. M., Weyer, P. J., Nolan, B. T., Villanueva, C. M., & van Breda, S. G. (2018). Drinking Water Nitrate and Human Health: An Updated Review. International journal of environmental research and public health, 15(7), 1557. https://doi.org/10.3390/ijerph15071557

World Health Organization, 2017. Guidelines for drinking-water quality, 4th edition. https://www.who.int/publications/i/item/9789241549950

ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 67322 (ΦΕΚ 3282Β’ – 19-9-2017) Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 3ης Νοεμβρίου 1998 όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260, 7.10.2015).

Μιχάλης Λεοτσινίδης

Καθηγητής

Διευθυντής Εργ. Υγιεινής

Πανεπιστήμιο Πατρών