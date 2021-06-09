Τα νέα κρούσματα στη Δυτική Ελλάδα – Ο χάρτης της διασποράς

Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 890
Η κατανομή των κρουσμάτων στην επικράτεια:
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 11
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 56
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 2
ΑΧΑΪΑΣ 16
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 18
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 52
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1
ΔΡΑΜΑΣ 2
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 14
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 64
ΕΥΒΟΙΑΣ 25
ΗΛΕΙΑΣ 5
ΗΜΑΘΙΑΣ 4
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 16
ΘΑΣΟΥ 1
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 84
ΘΗΡΑΣ 2
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 7
ΚΑΒΑΛΑΣ 9
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 3
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 154
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 16
ΚΙΛΚΙΣ 2
ΚΟΖΑΝΗΣ 12
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 6
ΚΩ 5
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 7
ΛΑΡΙΣΑΣ 23
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 18
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1
ΜΥΚΟΝΟΥ 1
ΝΑΞΟΥ 2
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 44
ΞΑΝΘΗΣ 6
ΠΑΡΟΥ 1
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 64
ΠΕΛΛΑΣ 7
ΠΙΕΡΙΑΣ 10
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 9
ΡΟΔΟΥ 1
ΣΕΡΡΩΝ 7
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 3
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 6
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 8
ΦΩΚΙΔΑΣ 2
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 7
ΧΑΝΙΩΝ 19
ΥΠΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 51