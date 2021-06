Λίζα Μπέινς: Νεκρή σε τροχαίο η γνωστή ηθοποιός

Στο πένθος έχει βυθιστεί το Χόλυγουντ έπειτα από τον απροσδόκητο χαμό της Λίζα Μπέινς. Η 65χρονη πρωταγωνίστρια της ταινίας «Gone Girl» έπεσε θύμα τροχαίου με εγκατάλειψη.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η New York Post η ηθοποιός χτυπήθηκε στις 4 Ιουνίου από μηχανή στο Upper West Side και έμεινε αβοήθητη. Από το χτύπημα τραυματιστεί σοβαρά στον εγκέφαλο, νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο Mount Sinai Morningside αλλά δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία της πνοή στις 14 Ιουνίου. Σύμφωνα με την αστυνομία ακόμα δεν έχει γίνει καμία σύλληψη για τον θάνατό της.

Η Λίζα Μπέινς γεννήθηκε στο Οχάιο και μεγάλωσε στο Κολοράντο. Σπούδασε υποκριτική στη διάσημη Σχολή Τζούλιαρντ και κατέφερε με τα χρόνια να χτίσει μια σημαντική καριέρα στη Νέα Υόρκη και το Χόλυγουντ, με συμμετοχές σε δεκάδες σειρές και ταινίες.

Στη μικρή οθόνη η ηθοποιός είχε υποδυθεί ρόλους στις σειρές «One Life to Live», «China Beach», «The Royal Pains» και «Nashville». Στο «Cocktail» του 1988 είχε υποδυθεί την ερωμένη του Τομ Κρουζ και στο «Κορίτσι που εξαφανίστηκε» τη μητέρα της «αγνοούμενης» πρωταγωνίστριας.

Η ηθοποιός εκτός από τον κινηματογράφο είχε παίξει και σε πολλές σειρές στην τηλεόραση όπως, The Trials of Rosie O’Neill, Son of the Beach, The King of Queens, Six Feet Under, Desperate Housewives, κ.ά.