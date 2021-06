Ν. Φαρμάκης: «Η Ελλάδα γέρνει ανατολικά, στοίχημα η σύγκλιση σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και η ενίσχυση της Αυτοδιοίκησης»

Η ευρωπαϊκή στρατηγική και ο προσανατολισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, αποτέλεσαν τους κεντρικούς άξονες της τοποθέτησης του Περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη στις εργασίες του Συνεδρίου για την Περιφερειακή Ανάπτυξη, (Regional Growth Coference 2021) και στα πλαίσια της συνεδρίας για τους στόχους ανάπτυξης της επόμενης περιόδου.

«Στη Δυτική Ελλάδα εργαζόμαστε σκληρά και με μεθοδικότητα στην κατεύθυνση της συνοχής και μίας νέας ανάπτυξης. Ο στόχος μας δεν είναι να φτάσουμε εκεί που ήμασταν το 2019, αλλά να ξεπεράσουμε όλα τα χθεσινά στάνταρ και επιτέλους, να βάλουμε τον τόπο μας στο κέντρο μιας νέας ελληνικής και ευρωπαϊκής εποχής ανάπτυξης» τόνισε μεταξύ άλλων ο Περιφερειάρχης.

Νωρίτερα ο Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, Δημήτρης Σκάλκος, είχε αναφερθεί στη μεγάλη πρόκληση που έχει η χώρα να διαχειριστεί σημαντικούς πόρους μέσα από τα χρηματοδοτικά προγράμματα της Ε.Ε. για τα οποία απαιτείται η μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα.

«Έχουμε ήδη εκπονήσει πλάνο για την επόμενη ημέρα της πανδημίας με έργα διαπεριφερειακής εμβέλειας, παρεμβάσεις δίκαια και ισοσκελισμένα και στις τρεις περιφερειακές ενότητες αλλά και συντονισμένες δράσεις εξωστρέφειας. Έχουμε λάβει υπόψη όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία δεν σας κρύβω ότι τα αντιμετωπίζουμε κριτικά σε σχέση με το πως μπορούμε να βελτιώσουμε τις διαδικασίες και τον σχεδιασμό, να συμβάλουμε με προτάσεις και πως μπορεί να ακουστεί πιο δυνατά η φωνή των Περιφερειών», απάντησε ο κ. Φαρμάκης.

Συνεχίζοντας, υπογράμμισε την ανάγκη για ισόρροπη ανάπτυξη. «Η Ελλάδα γέρνει ανατολικά», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι από την Ήπειρο έως την Καλαμάτα παρατηρείται σημαντική υστέρηση, προσθέτοντας ότι η πιο σημαντική και διαχρονική «αιμορραγία», είναι αυτή των ανθρώπινων πόρων. «Αν ο σημερινός πληθυσμός της Δυτικής Ελλάδας είναι 700.000 κάτοικοι, υπάρχουν άλλοι τόσοι που είτε έχουμε μετακομίσει στην πρωτεύουσα και σε άλλες περιοχές της χώρας, είτε έφυγαν στο εξωτερικό. Αυτούς τους ανθρώπινους πόρους τους έχουμε ανάγκη, μας λείπουν, είναι ο μεγαλύτερος πλούτος του τόπου μας» πρόσθεσε.

Στην ίδια συνεδρία τοποθετήθηκαν ακόμη οι Πρόεδροι της ΕΝΠΕ, Απόστολος Τζιτζικώστας και της ΚΕΔΕ, Δημήτρης Παπαστεργίου, ο γ.γ. του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Δήμων και Περιφερειών Frederic Vallier και η γ.γ. Παράκτιων Περιφερειών Ελένη Μαριάνου.

Το απόγευμα, ο Περιφερειάρχης στη συζήτηση για την Περιφερειακή Διακυβέρνηση και την Περιφερειακή Ανάπτυξη, εκτίμησε ότι η ενίσχυση της δύναμης των αποκεντρωμένων μορφών διοίκησης θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την ικανότητα της χώρας να προχωρήσει γρήγορα προς τα μπροστά και να εφαρμόσει μεταρρυθμίσεις που θα είναι κοινωνικά αποδεκτές και ωφέλιμες.

«Η Περιφερειακή διακυβέρνηση αποτελεί την πεμπτουσία της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα από τα διαρθρωτικά ταμεία της έρχεται να επιτύχει τις αναγκαίες συγκλίσεις στις ευρωπαϊκές περιφέρειες» σχολίασε και ξεκαθάρισε ότι αυτό που ζητάει η Αυτοδιοίκηση είναι μία ουσιαστική και στοχευμένη αποκέντρωση αρμοδιοτήτων μαζί με τους αναγκαίους πόρους, ώστε τελικά το ίδιο το κράτος να γίνει πιο ισχυρό.

«Μιλάμε για αναβάθμιση της συνεργασίας μεταξύ κέντρου και περιφέρειας και για μία ισότιμη σχέση, με ξεκάθαρες τις αρμοδιότητες της κάθε πλευράς. Μιλάμε, τέλος – τέλος για μία σχέση που θα δυναμώνει την ίδια την χώρα χωρίς να παραβλέπει τις ιδιαίτερες ανάγκες και ιδιαίτερες δυνατότητες κάθε περιοχής» εξήγησε.

Αναφερόμενος στα αντανακλαστικά που επέδειξαν οι ελληνικές Περιφέρειες και συνολικά η Αυτοδιοίκηση, στο διάστημα της πανδημίας παρατήρησε πως απέδειξαν τις ικανότητες και τις δυνατότητές τους, ενώ ο κ. Φαρμάκης εξειδίκευσε: «Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ειδικά μέσα στην πανδημία, έγινε πραγματικά το μεγάλο σπίτι των πολιτών της περιοχής μας και ανέδειξε την αξία και την σημασία της περιφερειακής διακυβέρνησης. Το ίδιο πιστεύω – και ξέρω – ότι έγινε και στις άλλες Περιφέρειες. Όλοι μαζί, οι άνθρωποι της Αυτοδιοίκησης, δώσαμε την μάχη στο πλευρό των πολιτών που υπηρετούμε. Και αυτό, βέβαια, δεν το κάναμε ερήμην του κράτους και της κυβέρνησης».

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας τόνισε ότι «τα κράτη και οι θεσμοί πρέπει να ανακτήσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών και αυτό μπορεί να γίνει μόνο εάν μεταφέρουμε τη διαδικασία λήψης των αποφάσεων πιο κοντά τους, εάν κάνουμε τους πολίτες συμμέτοχους στον διάλογο. Και το καλύτερο «όχημα» για να γίνει αυτό είναι η Αυτοδιοίκηση». Μάλιστα κατέληξε επισημαίνοντας: «Νομίζω ότι το πιο ισχυρό σύνθημα που μπορούμε σήμερα να μεταφέρουμε όσοι έχουμε θέσεις διοίκησης, κεντρικά ή τοπικά, στους πολίτες της χώρας και της ηπείρου μας είναι πως είμαστε εδώ για όλους και όχι για λίγους ή για μερικούς. Αυτό είναι το μήνυμα. Αυτό είναι και το μεγάλο μας στοίχημα».

Στη συνεδρία συμμετείχαν και τοποθετήθηκαν ακόμη οι Περιφερειάρχες Φάνης Σπανός (Κεντρικής Ελλάδας), Παναγιώτης Νίκας (Πελοποννήσου), Ρόδη Κράτσα (Ιονίων Νήσων), Αλέξανδρος Καχριμάνης (Ηπείρου), καθώς επίσης η Elona Gjabrea Hoxha μέλος Organization for Security an Co – Operation in Europe, ο ευρωβουλευτής Youmous Omarjee και ο Πρόδρομος Προδρομίδης εκπρόσωπος Παρατηρητηρίου Τεκμηρίωσης Περιφερειακών Πολιτικών.

Το Regional Growth Conference, που διοργανώνει η εφημερίδα ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ με συνδιοργανωτή την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ολοκληρώνεται το Σάββατο 5 Ιουνίου 2021.