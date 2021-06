Ένα ιδιαίτερο συνέδριο

O καλός Πατρινός συγγραφέας Κώστας Λογαράς, μας πληροφόρησε μέσω fb για μια ιδιαίτερη εκδήλωση:

Επιστημονική επιτροπή με αλφαβητική σειρά

1. Λάμπρος Βαρελάς, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φιλολογίας Α.Π.Θ.

2. Roderick Beaton, Emeritus Koraes Professor of Modern Greek and Byzantine History, Language and Literature Department of Classics

King’s College London.

3. Λιάνα Γιαννακοπούλου, Senior research Fellow, Faculty of Modern and Medieval Languages and Linguistics, University of Cambridge.

4. Γεωργία Γκότση, Αναπληρώτρια καθηγήτρια Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών, Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών.

5. Johanna Hanink, Associate Professor of Classics, Brown University.

6. Διονύσης Κράγκαρης, νομικός, λογοτέχνης.

7. Peter Mackridge, Emeritus Professor of Modern Greek, Faculty of Medieval and Modern Languages, University of Oxford.

8. Ουρανία Πολυκανδριώτη, Διευθύντρια ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Ε.Ι.Ε),

9. Δημήτρης Τζιόβας, Professor of Modern Greek Studies, Centre for Byzantine, Ottoman and Modern Greek Studies, University of Birmingham.

10. Ανδρέας Φουσκαρίνης, φιλόλογος, ποιητής.

11. Χρίστος Χατζηιωσήφ, Ομότιμος καθηγητής Ιστορίας Πανεπιστημίου Κρήτης.

12. Δημήτρης Ψυχογιός, ομότιμος καθηγητής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, στο Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού.

13. Ελένη Ψυχογιού, λαογράφος, ερευνήτρια του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών.