Δήμος Πατρέων: Ξεκινά το ταξίδι του ο Κινητός Κινηματογράφος

Ένα ακόμα «ταξίδι» του Δημοτικού Κινητού Κινηματογράφου στις συνοικίες της Πάτρας, ξεκινά την Τρίτη 8 Ιουνίου στις 9.30’ το βράδυ, στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων που διοργανώνει και φέτος ο Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Πατρέων.

Πολλές από τις ταινίες έχουν διακριθεί ή έχουν προταθεί για διάκριση, που σημαίνει πως δεν είναι ταινίες που περνούν απαρατήρητες. Το πρόγραμμα των προβολών του Δημοτικού Κινηματογράφου, θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους.

Για έκτη κατά σειρά χρονιά ο πολιτιστικός Οργανισμός πραγματοποιεί θερινές κινηματογραφικές προβολές Πρόκειται για έναν θεσμό, που γνωρίζει πολύ μεγάλη απήχηση στους κατοίκους της πόλης μας και αναπληρώνει ένα μεγάλο κενό στο συγκεκριμένο είδος τέχνης.

Η πρόεδρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Κατερίνα Γεροπαναγιώτη στην εισήγησή της στο Διοικητικό Συμβούλιο σημείωσε ότι

« Το καλοκαίρι του 2020 πραγματοποιήθηκαν δεκάδες προβολές, τις οποίες παρακολούθησαν πάνω από 2.500 θεατές. Η επιλογή ποιοτικών ταινιών, υπήρξε καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχία της συγκεκριμένης δράσης, γεγονός που μας κάνει να πιστεύουμε ότι φέτος θα έχει ακόμα μεγαλύτερη αποδοχή από τους κατοίκους της πόλης μας και θα ικανοποιήσει ακόμα και τους πιο απαιτητικούς σινεφίλ.

Στόχος μας είναι και αυτή τη χρονιά, ο δημοτικός κινηματογράφος να “ταξιδέψει” σε όσες το δυνατόν περισσότερες γειτονιές του δήμου μας. Για το σκοπό αυτό, ήρθαμε σε επαφή με τους πολιτιστικούς συλλόγους και τους προέδρους των κοινοτήτων, με τους οποίους συνεργαστήκαμε άψογα.

Πρέπει να λάβουμε υπόψιν μας, ότι οι περισσότεροι πολιτιστικοί σύλλογοι συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, καθώς λόγω πανδημίας έχει ανασταλεί η λειτουργία τους. Σεβόμενοι την πολιτιστική προσφορά τους στις γειτονιές όλα αυτά τα χρόνια, αποφασίσαμε και φέτος να ενισχύσουμε τη δράση τους, απαντώντας θετικά στα αιτήματα τους για δωρεάν κινηματογραφική προβολή».

Ο θερινός κινηματογράφος θα περιοδεύσει και αυτό το καλοκαίρι με 3 προβολές την εβδομάδα (Τρίτη στο αίθριο του Παλαιού Δημοτικού Νοσοκομείο, Πέμπτη και Κυριακή σε γειτονιές εκτός κέντρου), για όλο τον Ιούνιο και Ιούλιο με ελεύθερη είσοδο. Την «αυλαία» των προβολών θα ανοίξει μία κλασσική κωμωδία του Γούντι Άλεν.

To πρόγραμμα των δύο πρώτων εβδομάδων έχει ως εξής:

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΓΙΑ ΛΗΣΤΕΙΑ

TAKE THE MONEY AND RUN

Από μικρός, ο Βέρτζιλ Στάρκγουελ δεν ήταν ό,τι καλύτερο. Αφού αποτυγχάνει στη μουσική του «καριέρα», αποφασίζει να κλέβει τράπεζες. Τότε γνωρίζει κι ερωτεύεται τη Λουίζ, μια υπάλληλο σε πλυντήρια, και κάνουν και παιδί. Αλλά το μυαλό του Βέρτζιλ είναι μονάχα στο έγκλημα, ακόμη κι αν είναι αιωνίως αποτυχημένος και σε αυτό…

ziteitai_egkefalos_gia_listeia.jpg

Κατηγορία: Κωμωδία

Έτος Παραγωγής: 1969

Χώρα παραγωγής: Αμερική

Διάρκεια: 85΄

Χρώμα: Έγχρωμο

IMDB: 7,1

Σκηνοθεσία: Γούντι Άλεν

Ηθοποιοί: Γούντι Άλεν, Τζάνετ Μάργκολιν, Μαρσέλ Χίλερ

Τρίτη 8.6.2021 Παλαιό Δημοτικό Νοσοκομείο 21:30

Πέμπτη 10.6.2021 Νότιο Πάρκο 21:30

Κυριακή 13.6.2021 Ταραμπούρα 21:30 ( πλατεία Ταραμπούρα)

Ο ΠΡΟΔΟΤΗΣ

(The traitor)

traitor1.jpg

Στις αρχές της δεκαετίας του ’80, ένας ολοκληρωτικός πόλεμος μαίνεται μεταξύ των αφεντικών της σισιλιάνικης Μαφίας. Ο Τομάζο Μπουσέτα, στέλεχος της Μαφίας, αναζητά καταφύγιο στη Βραζιλία, καθώς το ξεκαθάρισμα λογαριασμών έχει ξεκληρίσει όλους τους συμμάχους που είχε. Μετά τη σύλληψή του από τη βραζιλιάνικη αστυνομία και την έκδοσή του στην Ιταλία, ο Μπουσέτα οδηγείται σε μια απόφαση που άλλαξε τον ρου της σύγχρονης ιταλικής ιστορίας. Κανονίζει συνάντηση με τον δικαστή Τζοβάνι Φαλκόνε και αποκηρύσσει τους όρκους πίστης προς την Κόζα Νόστρα. Είναι πλέον ένας προδότης…

Κατηγορία: Δραματική, Βιογραφική

Έτος Παραγωγής: 2019

Χώρα παραγωγής: Ιταλία/Γαλλία

Διάρκεια: 145΄

Χρώμα: Έγχρωμο

IMDB: 7,1

Σκηνοθεσία: Marco Bellocchio

Πρωταγωνιστούν: Πιερφραντσέσκο Φαβίνο, Φαμπρίτσιο Φερακάνε, Μαρία Φερνάντα

Κάντιντο, Λουίτζι Λο Κάσο, Φάουστο Ρούσο Αλέσι

Τρίτη 15.6.2021 Παλαιό Δημοτικό Νοσοκομείο 21:30

Πέμπτη 17.6.2021 Πλαζ 21:30

Κυριακή 20.6.2021 Σαραβάλι 21:30 ( Κάστρο)