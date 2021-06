«Δεν είναι και τόσο καλός στο κρεβάτι»

Διόλου κολακευτικές αποκαλύψεις για τις σεξουαλικές επιδόσεις του Λεονάρντο ντι Κάπριο είδαν πρόσφατα το φως της δημοσιότητας.

Οι ικανότητες του σταρ του Χόλιγουντ στο κρεβάτι τέθηκαν υπό αμφισβήτηση στο TikTok όταν η ανιψιά μιας από τις φερόμενες κατακτήσεις του αποκάλυψε: «Η θεία μου έχει κοιμηθεί με τον Λεονάρντο ντι Κάπριο. Απ’ ό,τι φαίνεται, δεν είναι καλός στο κρεβάτι όμως».

Τα παραπάνω ανέφερε σε ένα βίντεό της στο TikTok η Star, ανιψιά της Julianne Hough. Το βίντεο του νεαρού κοριτσιού δημοσιεύτηκε στο πλαίσιο ενός video challenge που καλούσε συγγενείς διασημοτήτων να μιλήσουν ανοιχτά και να κάνουν αποκαλύψεις.

Η Star αναφέρθηκε και σε κάποια άλλα γνωστά ονόματα που γνώρισε μέσω της θείας της και του θείου της, Derek Hough, όπως οι Nina Dobrev, Nikki Reed και Ian Somerhalder.

Στο βίντεο, που πλέον έχει διαγραφεί όπως σημειώνει το Page Six, η ανιψιά της Julianne είπε ακόμη ότι η πρώην κριτής του Dancing With the Stars γνωρίζει επίσης τον Ben Barnes.

Η 32χρονη Julianne και ο 46χρονος ντι Κάπριο δεν έχουν επιβεβαιώσει ποτέ δημόσια ότι είχαν σχέση. Το 2013, ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Star ισχυρίστηκε ότι ήταν ζευγάρι.

Η ανιψιά επέμεινε πως δεν λέει ψέματα. «Μπορείτε να το ψάξετε», σημείωσε.

Το Page Six επιβεβαίωσε ότι η γυναίκα έχει όντως συγγενική σχέση με τους Julianne και Derek. Η μητέρα της είναι η μεγαλύτερη αδελφή τους, Sharee Hough Selman. Τον Φεβρουάριο του 2016, η Julianne είχε δημοσιεύσει ένα βίντεο με την ανιψιά της να χορεύει μπαλέτο, τονίζοντας πόσο υπερήφανη είναι για εκείνη.