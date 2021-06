Η αβάσταχτη βαρύτητα του παραλόγου

Δεν τα καταφέρνω. Δεν μπορώ να κοιμηθώ εύκολα τα βράδια, όταν σκέφτομαι πως σε αυτό το κομμάτι της γης, ευλογημένο απ’ τη φύση με 340 μέρες ήλιο, τις αμέτρητες παραλίες με τις γαλάζιες σημαίες, το κρασί που μέσα του βρίσκεις την αλήθεια, τους καταρράκτες και τα αγρινά του Τροόδους, τα αρχαία μνημεία, τους έρωτες της Αφροδίτης, σε αυτή, λοιπόν, τη γη επικρατεί η αβάσταχτη βαρύτητα του παράλογου. Λες και έχουμε συνηθίσει στο ψέμα, στα σκάνδαλα, τη διαφθορά, τη διχοτόμηση, τη σήψη και την κατάρρευση κάθε αξίας.

Δεν μπορούμε πια να αντισταθούμε στη αποσύνθεση του ίδιου του εαυτού μας, πριν ή πολύ πριν, περάσουμε τον Αχέροντα ποταμό.

Με προβληματίζει έντονα πού φθάσαμε και πού πάμε; Μερικές φορές τα βράδια, στο όνειρο ή στο ξύπνιο μου, νομίζω πως στην Κύπρο έχουμε όλοι αρχίσει να περπατάμε ανάποδα, όπως ο ήρωας του Pavel Kohout, στο ομώνυμο έργο του. Και σ’ αυτή την περίπτωση είμαστε όλοι συνένοχοι. Μπορεί οι άλλοι, οι άρχοντες, οι κυβερνώντες, αυτοί που μας μετέτρεψαν σε πιόνια τους, να μη νοιάζονται, γιατί «όποιος πίννει τζιαι καλοπερνά, εν τον νοιάζει μάνα μου ο άλλος αν πεινά». Αλλά εμάς μας νοιάζει.

Για μας η αλληλεγγύη δεν μπορεί να είναι ευέλικτη. Είναι αλληλεγγύη με τα όλα της! Είναι μια αρετή αβάσταχτης βαρύτητας, χωρίς διπλωματικούς συμβιβασμούς. Είτε αφορά τα ζώα μας, το γείτονα μας, τους μετανάστες, την Παλαιστίνη, την άλλη μισή μας πατρίδα και το νησί μας ολόκληρο.

Φτάνουν πια και οι εποικοδομητικές ασάφειες. Μιλήστε καθαρά και ξάστερα. Σαν πολιτισμένοι άνθρωποι. Γιατί, όπως έλεγε και ο Αριστοτέλης, «Φύσει μεν έστιν άνθρωπος ζώον πολιτικόν». Είναι, δηλαδή, προορισμένος να συνεργάζεται και να επικοινωνεί με τους άλλους ανθρώπους μέσα από τη λογική του. Βρείτε, λοιπόν, μια λύση για την Κύπρο, ώστε όλοι να είμαστε καλά. Το απαιτούν στους δρόμους εκατοντάδες σώφρονες Κύπριοι και η λεγόμενη σιωπηλή πλειοψηφία από τα σπίτια τους. Από τις δυο πλευρές των οδοφραγμάτων ή/και μαζί πολλές φορές. Ακούστε μας!

Εσείς «οι εκπρόσωποι του λαού», οι απόγονοι των σοφών Ελλήνων, βρείτε τα πρώτα μεταξύ σας. Ο Αντόνιο Γκουτέρες έχει σχεδόν τετραγωνίσει τον κύκλο. Τραβήχτε και εσείς μια μονοκοντυλιά. Μπορεί να παρασύρετε και τον Τατάρ και τον Ερντογάν.

Και μην τσακώνεστε, εσείς «οι εκπρόσωποι του λαού», πώς θα φάμε τα 4,4 δισεκατομμύρια των Ευρωπαίων για την «Κύπρο του αύριο» μέσα σε πέντε χρόνια; Καμιά ανησυχία. Σε αυτά είμαστε μανούλες! Το θέμα είναι να μείνουν στα παιδιά μας έργα χωρίς καυσαέρια από τα οχήματα και τους καυστήρες, θάλασσες χωρίς πλαστικά, γέφυρες χωρίς άστεγους από κάτω, μετανάστες που να μην ζουν στριμωγμένοι σαν σαρδέλες, Ε/Κ και Τ/Κ που να ζουν δίπλα-δίπλα στην Κερύνεια, στη Λεμεσό, στην Αμμόχωστο και στον Τακτακαλά.

Τελειώνοντας, μια ανόητη ερώτηση που πηγάζει από τα ρεπορτάζ για τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν. Υπήρξε, λέει, αμοιβαία κατανόηση ότι το 2021 δεν μπορεί να επαναληφθεί η ένταση του 2020. Τότε γιατί ο Ερντογάν θα έρθει στη Κύπρο για να ανοίξει και άλλες παραλίες στο Βαρώσι, ενώ πρόσφατα ανακοίνωσε και άλλες γεωτρήσεις στην Κυπριακή ΑΟΖ; Και όταν ο κ. Πρωθυπουργός γράφει στο Twitter ότι «Greece and Turkey are neighbours and cooperation on issues of common interest is to the benefit of all», εννοεί και την Κύπρο, που η Τουρκία εξακολουθεί να μην αναγνωρίζει;