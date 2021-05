Πριν την ανακάλυψη της ινσουλίνης, παιδιά με διαβήτη Τύπου Ι είχαν πολύ σύντομη ζωή

Μέχρι να φτάσουν εκεί ο Μακλέοντ ήταν αρχικά δύσπιστος, καθώς ο Μπάντινγκ δεν είχε ερευνητικό υπόβαθρο και δεν ήταν εξοικειωμένος με τη νεότερη βιβλιογραφία, αλλά συμφώνησε να παραχωρήσει ένα εργαστήριο στον Μπάντινγκ για να δοκιμάσει τις ιδέες του. Ο Μακλέοντ ανέθεσε επίσης σε δύο φοιτητές να είναι βοηθοί του στο εργαστήριο εκείνο το καλοκαίρι, αλλά ο Μπάντινγκ ήθελε μόνο έναν βοηθό εργαστηρίου. Ο Τσαρλς Μπεστ και ο Κλαρκ Νόμπλ έριξαν κέρμα. Ο πιο τυχερός θα έπαιρνε την πρώτη βάρδια, για μεγάλη του τύχη, ο Μπεστ εκτός από την βάρδια, έμεινε δίπλα στον Μπάντινγκ όλο το καλοκαίρι και τελικά το όνομά του θα το μάθαινε όλος ο πλανήτης όταν θα κέρδιζαν το βραβείο Νόμπελ.

Αρχικά την ινσουλίνη την έπαιρναν από σκύλους αλλά η διαδικασία ήταν πολύ χρονοβόρα. Ο Μπάντινγκ σκέφτηκε τότε να παίρνει ινσουλίνη από το πάγκρεας εμβρυϊκού μοσχαριού, το οποίο δεν είχε ακόμη αναπτύξει πεπτικούς αδένες. Μέχρι τον Δεκέμβριο, είχαν επίσης καταφέρει να εξαγάγουν ινσουλίνη από το πάγκρεας ενήλικων αγελάδων. Ο Μακλέοντ διέκοψε κάθε άλλη έρευνα στο εργαστήριο του για να επικεντρωθεί στον καθαρισμό της ινσουλίνης. Κάλεσε τον βιοχημικό Τζέιμς Κολίπ να βοηθήσει με αυτό το έργο και η ομάδα αισθάνθηκε έτοιμη για μια κλινική εξέταση μέσα σε ένα μήνα.

Το ίδιο έτος, το 1921 πραγματοποιήθηκε η πρώτη χορήγηση ινσουλίνης σε άνθρωπο, στον Λέοναρντ Τόμπσον. Το 14χρονο αγόρι ήταν σχεδόν ετοιμοθάνατο, έχοντας προηγουμένως παρουσιάσει απώλεια βάρους 30 κιλών, η οποία όμως δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Το εκχύλισμα που του χορηγήθηκε αρχικά ήταν τόσο ακάθαρτο που το παιδί υπέστη σοβαρή αλλεργική αντίδραση και ακυρώθηκε οποιαδήποτε άλλη ενέσεις.

Τις επόμενες 12 μέρες, ο Κολίπ δούλεψε μέρα και νύχτα για να βελτιώσει το εκχύλισμα βοδινού παγκρέατος. Μια δεύτερη δόση χορηγήθηκε στις 23 Ιανουαρίου, αυτή φορά με επιτυχία. Οι τιμές του σακχάρου αίματος έπεσαν μετά από τρεις ώρες από 520mg% στα 120mg%, με αποτέλεσμα το παιδί να αναρρώσει ταχύτατα.

Μία νέα εποχή ξεκινούσε για την Ιατρική με την πρώτη δημοσίευση των ερευνών των Μπάντινγ, Μπεστ και Μακλέοντ, με τον τίτλο “Pancreatic extracts in the treatment of diabetes mellitus” (Παγκρεατικά εκχυλίσματα στη θεραπεία του σακχαρώδη διαβήτη).Το 1923 η ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου του Toronto τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ, όμως από λάθος της επιτροπής στην αρχική ανακοίνωση δεν αναφερόταν το όνομα του Τσαρλς Μπεστ, λόγω του ότι την περίοδο της μεγάλης ανακάλυψης, Μπεστ ήταν ακόμη μεταπτυχιακός φοιτητής της Ιατρικής.