Βίντεο: Ουρανοξύστης άρχισε να τρέμει…

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διακρίνονται εκατοντάδες πεζοί να τρέχουν μακριά από το κτίριο.

Ο πύργος βρίσκεται σε μια συνοικία στο κέντρο του Σεντζέν, γνωστή κυρίως για τον τεράστιο πεζόδρομό της που είναι γεμάτος με καταστήματα και εμπορικά κέντρα.

People in #Shenzhen started evacuating at the SEG Plaza as one of its sky scrapers started oscillating, violently. 🥺😱And witnesses said it is not the first time that happened. Sure is scary……😲😲😲😣

source : 👇https://t.co/Uwn64gMVJm pic.twitter.com/JVvxlDeXdP

— Karen Woods (@KarenWenLin) May 18, 2021