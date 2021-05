Βίντεο: Μία μητέρα έκανε χειρονομία σε ριψοκίνδυνη κίνηση ΙΧ και της σκότωσαν τον 6χρονο γιο της

Τραγωδία την οποία δεν χωράει ο ανθρώπινος νους σημειώθηκε στο Λος Άντζελες, όταν άγνωστος που επέβαινε σε αυτοκίνητο, πυροβόλησε και σκότωσε ένα 6χρονο παιδάκι, γιατί η μητέρα του, έκανε χειρονομία μετά από ριψοκίνδυνη κίνηση του οδηγού.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει Daily Mail, η μητέρα πήγαινε το παιδί της στο σχολείο, σε αυτοκινητόδρομο νοτιοανατολικά του Λος Άντζελες. Ξαφνικά ένα άλλο αυτοκίνητο την “έκλεισε” με αποτέλεσμα να σταματήσουν και οι δύο στη βοηθητική λωρίδα του δρόμου.

Η μητέρα έκανε μια χειρονομία και ξεκίνησε ξανά με το αυτοκίνητό της, όταν από το άλλο αυτοκίνητο πυροβόλησαν με αποτέλεσμα ο 6χρονος γιος της που καθόταν στο παιδικό κάθισμα, να τραυματιστεί θανάσιμα.

Το παιδί είπε στη μητέρα του πως πονάει το στομάχι του και η οδηγός είδε πως αιμορραγούσε. Η Σταμάτησε στην άκρη του δρόμου και τη βοήθησε ο αστυνομικός της τροχαίας, αλλά δυστυχώς το παιδί δεν τα κατάφερε.

Η οικογένεια κάνει έκκληση σε όποιον έχει δει κάτι ή από κάμερες να σπεύσει να δώσει πληροφορίες. Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του οχήματος και τη σύλληψη των δραστών, καθώς εικάζουν πως καθόταν κάποιος στη θέση του συνοδηγού και πυροβόλησε αυτός και όχι ο οδηγός.

A family is asking for the public’s help in identifying the suspects who shot and killed 6-year-old Aiden. The little boy was with his mother, driving to school on the 55 freeway in Orange, when they were shot at during an apparent road rage incident. https://t.co/Sr1hYV5n88 pic.twitter.com/fVvfNkfZl6

— FOX 11 Los Angeles (@FOXLA) May 22, 2021